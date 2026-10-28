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Πήλιο: Με βάρκα της ΕΜΑΚ ο απεγκλωβισμός τραυματία μέσα στα ορμητικά νερά της κακοκαιρίας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
28/10/2026 19:18

Δραματικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στον Πλατανιά Νοτίου Πηλίου, όταν η υπερχείλιση ρέματος από την έντονη βροχόπτωση έκοψε τον οικισμό στα δύο και εγκλώβισε περίπου 50 κατοίκους.

Στο σημείο επιχείρησε η 8η ΕΜΑΚ, με τους διασώστες να χρησιμοποιούν σωστική λέμβο της Πυροσβεστικής για να προσεγγίσουν περιοχές που είχαν αποκλειστεί από τα ορμητικά νερά.

Ανάμεσα στα περιστατικά που χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν ήταν η διάσωση ενός τραυματισμένου άνδρα, ιδιοκτήτη ξενοδοχείου της περιοχής. Ο ίδιος παρέμενε εγκλωβισμένος για περίπου επτά ώρες, χωρίς να μπορεί να δεχθεί βοήθεια λόγω της κατάστασης που επικρατούσε.

Η πρόσβαση από τον δρόμο ήταν αδύνατη. Έτσι, οι πυροσβέστες επιστράτευσαν τη βάρκα και κατάφεραν να τον μεταφέρουν με ασφάλεια.

Η κακοκαιρία προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στον οικισμό, με το φουσκωμένο ρέμα να διακόπτει την επικοινωνία μεταξύ των δύο πλευρών και να δυσχεραίνει τις προσπάθειες των σωστικών συνεργείων.

Μας ενημερώνει η Μαριλένα Μπάμπου.

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