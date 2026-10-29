Κατέρρευση στέγης εγκαταλελειμμένου κτιρίου στην Ακαδημία Πλάτωνος

Κατάρρευση στέγης και τοιχοποιίας εγκαταλελειμμένης μονοκατοικίας επί της οδού Αλαμάνας στην Αθήνα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 29 Οκτωβρίου 2026 , περίπου στις 11:20.

Κινητοποιήθηκαν, 17 Πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό διασωστικό όχημα της 1ης ΕΜΑΚ, καθώς και ένας σκύλος έρευνας και διάσωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το οίκημα είναι εγκαταλελειμμένο και έχει υποστεί κατάρρευση η σκεπή του καθώς και μέρος της τοιχοποιίας του.

Στο σημείο του συμβάντος θα πραγματοποιηθούν όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες για τον έλεγχο του χώρου.

Επίσης, στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., ενώ κινητοποιήθηκε ο δήμος Αθηναίων για την μεταφορά αδρανών υλικών εφόσον απαιτηθεί.

Για την διερεύνηση των αιτίων του συμβάντος κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.