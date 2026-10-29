Νίκαια: «Μπλόκο» στη μετονομασία της οδού Μπότσαρη σε οδό Γιώργου Μαζωνάκη

Αντιδράσεις προκάλεσε στη Νίκαια η πρόταση να μετονομαστεί η οδός Μάρκου Μπότσαρη σε οδό Γιώργου Μαζωνάκη. Η συζήτηση άνοιξε με έντονες διαφωνίες, ενώ ο δήμαρχος ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει απόφαση για αλλαγή του ονόματος.

Την αντίθεσή του εξέφρασε ο Κωνσταντίνος Ζαΐμης, αντιπρόεδρος του Ομίλου Απογόνων Αγωνιστών του 1821. Όπως υποστήριξε, η ιστορική μνήμη δεν πρέπει να παραμερίζεται για να τιμηθεί μια σύγχρονη προσωπικότητα.

Μάλιστα, αναφέρθηκε και στην οδό Μπότσαρη στο Παρίσι, η οποία φέρει το όνομα του Έλληνα αγωνιστή από το 1880. Παράλληλα, εκτίμησε ότι ο δήμος μπορεί να βρει έναν διαφορετικό χώρο για να τιμήσει τον δημοφιλή τραγουδιστή.

Τι απαντά ο δήμαρχος

Ο δήμαρχος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Κωνσταντίνος Μαραγκάκης, διευκρίνισε ότι δεν έχει ληφθεί απόφαση μετονομασίας και ότι η δημοτική αρχή εξετάζει τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί.

Με τα μέχρι τώρα δεδομένα, η οδός Μάρκου Μπότσαρη δεν θα μετονομαστεί σε οδό Γιώργου Μαζωνάκη. Η πρόταση, πάντως, άνοιξε τη συζήτηση για το πώς μπορούν να τιμώνται σύγχρονα πρόσωπα, χωρίς να αλλοιώνεται ο ιστορικός χαρακτήρας των δρόμων της πόλης.