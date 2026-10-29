«Άγιο» είχε ο ναός – Δέντρο έπεσε στην είσοδο εν μέσω κακοκαιρίας

Τη στιγμή που ένα δέντρο πέφτει στην είσοδο του Ιερού Ναού Πέτρου και Παύλου στο Δίλοφο Βάρης καταγράφει βίντεο που αναρτήθηκε στο Facebook.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί, εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων. Το δέντρο κατέρρευσε κοντά στην είσοδο του ναού, προκαλώντας αναστάτωση.

Το βίντεο δημοσίευσε ο διαχειριστής της ομάδας «Ενορίτης ΙΝ Πέτρου & Παύλου Διλόφου Βάρης», αποτυπώνοντας τη στιγμή της πτώσης.

Από καθαρή τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Όπως αναφέρεται στην ανάρτηση, εκείνη την ώρα δεν βρισκόταν κανείς στο σημείο, ενώ δεν υπήρχε ούτε σταθμευμένο όχημα.