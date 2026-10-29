Θεσσαλονίκη: Τον συνέλαβαν με το ναρκόδεμα στα χέρια

Με ταχυδρομικό δέμα στα χέρια συνέλαβαν αστυνομικοί στην Θεσσαλονίκη έναν 38χρονο άνδρα.

Ειδικότερα, από το Συντονιστικό Όργανο Δίωξης Ναρκωτικών (Σ.Ο.Δ.Ν.) και κατόπιν σχετικής εισαγγελικής έγκρισης, ανατέθηκε στο Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών η διερεύνηση υπόθεσης εντοπισμού ταχυδρομικού δέματος, το οποίο περιείχε λίγο πάνω από 2 κιλά ακατέργαστης κάνναβης και προερχόταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Οι αστυνομικοί έστησαν επιχείρηση και συνέλαβαν τον άνδρα αφού είχε παραλάβει το ταχυδρομικό δέμα.

Συνολικά, από την έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του, την κατοχή του, καθώς και από το περιεχόμενο του δέματος, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

2.090 γραμμάρια ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK), διαμοιρασμένο σε 4 πλαστικές συσκευασίες,

υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK), διαμοιρασμένο σε 4 πλαστικές συσκευασίες, 819,26 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

115,61 γραμμάρια κοκαΐνης , διαμοιρασμένο σε 2 συσκευασίες,

, διαμοιρασμένο σε 2 συσκευασίες, 8 δισκία φαρμακευτικού σκευάσματος,

τρίφτης με υπολείμματα κάνναβης,

με υπολείμματα κάνναβης, 3 ζυγαριές,

470 ευρώ,

2 κινητά τηλέφωνα και στέλεχος κάρτας sim, καθώς και

τηλέφωνα και στέλεχος κάρτας sim, καθώς και ιδιόχειρες σημειώσεις.

Ο συλληφθείς, ο οποίος έχει απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα, κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά και θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.