Ομόνοια: Ιρανός χρησιμοποιούσε ξενοδοχείο ως ορμητήριο

Ηρωίνη, κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη, μικροποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης, καθώς και αεροβόλο πιστόλι κατασχέθηκαν κατά την αστυνομική έρευνα.

Στη σύλληψη ενός 49χρονου Ιρανού προχώρησαν αστυνομικοί στην περιοχή της Ομόνοιας, στο πλαίσιο επιχείρησης για την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Ομάδας Ασφαλείας της Υποδιεύθυνσης Περιπολίων εντόπισαν τον άνδρα να κινείται πεζός στην περιοχή. Η συμπεριφορά του κρίθηκε ύποπτη, με αποτέλεσμα να προχωρήσουν σε έλεγχο.

Κατά τον έλεγχο οι αστυνομικοί εντόπισαν τόσο στην κατοχή του όσο και σε δωμάτιο ξενοδοχείου που χρησιμοποιούσε ως ορμητήριο τις ναρκωτικές ουσίες.

Συγκεκριμένα εντοπίστηκαν:

96 γραμμάρια ηρωίνης, χωρισμένα σε νάιλον συσκευασίες.

35 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, επίσης συσκευασμένα σε επιμέρους ποσότητες.

Μικροποσότητες κοκαΐνης και ακατέργαστης κάνναβης.

Αεροβόλο πιστόλι με γεμιστήρα.

Πλήθος κενών νάιλον συσκευασιών.

Οι ποσότητες ηρωίνης και κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης ήταν διαμοιρασμένες σε συσκευασίες, έτοιμες προς διακίνηση.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομόνοιας.