Νέο βίντεο ντοκουμέντο: Οι δράστες της έκρηξης στην Πλάκα βγαίνουν από την πολυκατοικία

Νέο βίντεο ντοκουμέντο έρχεται στο φως της δημοσιότητας από την έκρηξη στην Πλάκα. Οι τρεις δράστες αφού “τελείωσαν την δουλειά” στην πολυκατοικία, βγαίνουν από αυτήν λίγες ώρες πριν την φονική έκρηξη.

Το χρονικό

Οι τρεις άνδρες, δύο Έλληνες και ένας αλβανικής καταγωγής, είχαν σχεδιάσει να μπουν στο κτίριο με σκοπό να κλέψουν τους χαλκοσωλήνες του φυσικού αερίου. Έτσι λίγες ώρες πριν σημειωθεί η έκρηξη, και οι τρεις μπαίνουν στην πολυκατοικία και κατευθύνονται προς το σημείο που βρίσκεται ο μετρητής του φυσικού αερίου.

Επιχειρώντας να αφαιρέσουν τους χαλκοσωλήνες, έκοψαν έναν σωλήνα παροχής αερίου και εκεί ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση. Οι τρεις άνδρες κατάφεραν να αφαιρέσουν έναν χαλκοσωλήνα και στο βίντεο καταγράφονται να βγαίνουν από την πολυκατοικία και να τρέχουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από το κόψιμο του σωλήνα, διοχετεύτηκε φυσικό αέριο στο εσωτερικό του κτηρίου και συσσωρεύτηκε στον δεύτερο όροφο, όπου έμενε το άτυχο ηλικιωμένο ζευγάρι. Η ηλικιωμένη γυναίκα πήγε νωρίς το πρωί σε σημείο του σπιτιού, άνοιξε έναν ηλεκτρικό διακόπτη. Προκλήθηκε σπινθήρας και ακολούθησε η τραγική συνέχεια. 6 άνθρωποι νεκροί.

ΙΝΤΙΜΕ

Η ταυτοποίηση των δραστών

34 ημέρες διήρκησε η έρευνα των αρχών. Υπό άκρα μυστικότητα και νυχθημερόν εργάζονταν οι αστυνομικοί προκειμένου να φτάσουν στα ίχνη των δραστών που προκάλεσαν την έκρηξη. Οι τρεις άνδρες σήμερα περνούν το κατώφλι των Δικαστηρίων της πρώην σχολής Ευελπίδων προκειμένου να εκετελεστούν τα εντάλματα σύλληψης.

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