Γλυφάδα: Αυτοκίνητο με δύο επιβαίνοντες έπεσε στη θάλασσα

Αυτοκίνητο με δύο επιβαίνοντες έπεσε στη θάλασσα στην παραλία της Γλυφάδας, το βράδυ της Πέμπτης.

Στο όχημα βρίσκονταν ένας άνδρας και μία γυναίκα, οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους. Το αυτοκίνητο κατέληξε στο νερό εξαιτίας λανθασμένων χειρισμών.

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Για την αντιμετώπιση του περιστατικού κινητοποιήθηκε άμεσα το Λιμενικό Σώμα Γλυφάδας. Με τη συνδρομή ιδιωτικού συνεργείου, το οποίο έφτασε στο σημείο με γερανοφόρο όχημα, πραγματοποιήθηκε η επιχείρηση ανάσυρσης του αυτοκινήτου από τη θάλασσα.

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Ευτυχώς, η περιπέτεια των δύο επιβαινόντων είχε αίσιο τέλος, καθώς κανείς τους δεν τραυματίστηκε. Η άμεση επέμβαση των στελεχών του Λιμενικού και η συμβολή του ιδιωτικού συνεργείου συνέβαλαν καθοριστικά στην ασφαλή διαχείριση του περιστατικού.

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Η προειδοποίηση για τη στάθμευση κοντά στη θάλασσα

Το περιστατικό σχολίασε ο πρόεδρος της ΠΕΠΙΕΘ, Cpt Γιώργος Βάλλης, ο οποίος συνεχάρη δημόσια όσους συμμετείχαν στην επιχείρηση. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη για μεγαλύτερη προσοχή κατά τη στάθμευση οχημάτων κοντά σε λιμάνια, μαρίνες και παραλιακές ζώνες.

Όπως επισήμανε, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα οχήματα δεν πρέπει να σταθμεύουν με το μπροστινό ή το πίσω μέρος τους στραμμένο προς τη θάλασσα, όταν βρίσκονται σε επικίνδυνα μικρή απόσταση από αυτήν.

Ο Cpt Γιώργος Βάλλης τόνισε ότι ακόμη και ένας λανθασμένος χειρισμός ή μια απρόσεκτη επιλογή στάθμευσης μπορεί να θέσει ανθρώπινες ζωές σε κίνδυνο. Όπως ανέφερε, η πρόληψη και η τήρηση των κανόνων ασφαλείας είναι απαραίτητες για την προστασία όλων στους χώρους που βρίσκονται κοντά στη θάλασσα.

Πηγή Φωτογραφιών: ΠΕΠΙΕΘ