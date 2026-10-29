Έκρηξη στην Πλάκα: Σε δολιοφθορά με σκοπό την κλοπή οφείλεται η έκρηξη

Τρία εντάλματα σύλληψης

Τρείς κλέφτες χαλκού έχει ταυτοποιήσει η Πυροσβεστική για την φονική τραγωδία στην Πλάκα. Μετά από 34 μέρες έρευνας, για την υπόθεση της έκρηξης στην οικία στην Πλάκα, η υπόθεση εξιχνιάστηκε. Οι αρχές ταυτοποίησαν τρία άτομα δύο, ημεδαπούς και έναν αλλοδαπό, σε βάρος των οποίων εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης.Οι τρεις άνδρες προσέγγισαν την πολυκατοικία. Στην προσπάθειά τους, να κόψουν τις σωληνώσεις προκάλεσαν την φονική διαρροή και έκρηξη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τρεις άνδρες φέρονται να προκάλεσαν δολιοφθορά στις σωληνώσεις της εγκατάστασης φυσικού αερίου, με σκοπό την κλοπή χάλκινων σωληνώσεων. Η διερεύνηση των ενεργειών τους και η τεκμηρίωση της σύνδεσής τους με την έκρηξη αποτέλεσαν κεντρικό άξονα της έρευνας. Πρόκειται για δύο Έλληνες και ενός αλλοδαπού, υπηκόου Αλβανίας, σε βάρος των οποίων εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές της Αθήνας.

Το βίντεο Ντοκουμέντο – Απο θαύμα γλύτωσαν 12 μαθητές

Αυτό που κόβει την ανάσα είναι η ισχύς της έκρηξης αλλά το λεωφορείο που φαίνεται στο βίντεο που έχουν στα χέρια τους οι αρχές είναι ένα μικρό σχολικό λεωφορείο το οποίο μετέφερε 12 μαθητές . Για λίγα δευτερόλεπτα απετράπη μεγαλύτερη τραγωδία .

Οι μυστικές έρευνες

Από το πρωί της 25ης Σεπτεμβρίου 2026, όταν σημειώθηκε η έκρηξη, εξειδικευμένα και έμπειρα στελέχη της Δ.Α.Ε.Ε. εργάστηκαν καθημερινά, νυχθημερόν, κάτω από άκρα μυστικότητα για την αποσαφήνιση των συνθηκών της τραγωδίας. Στις 34 ημέρες που μεσολάβησαν έως σήμερα, 29 Οκτωβρίου 2026, η ανακριτική εργασία συνδυάστηκε με την εξειδικευμένη επιστημονική εξέταση των ευρημάτων.

Καθοριστικό μέρος της διερεύνησης αποτέλεσε η ανασύσταση του χώρου της έκρηξης, μέσα από μεθοδικές και συντονισμένες ενέργειες, με στόχο την αποτύπωση της θέσης και της μεταξύ τους σχέσης των ευρημάτων και την ανασύνθεση της αλληλουχίας των γεγονότων. Η διαδικασία αυτή συνδυάστηκε με την ενδελεχή ανάλυση οπτικοακουστικού υλικού, την αξιοποίηση στοιχείων που προέκυψαν κατόπιν άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών και τη συστηματική αξιολόγηση των πειστηρίων που συλλέχθηκαν από το σημείο.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην επιστημονική τεκμηρίωση της υπόθεσης. Για τον σκοπό αυτό, η Δ.Α.Ε.Ε. συνεργάστηκε με διορισμένους πραγματογνώμονες —ηλεκτρολόγους μηχανικούς και χημικό— καθώς και με το επιστημονικό προσωπικό του εργαστηρίου μεταλλογνωσίας του τομέα Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Η εξειδικευμένη εξέταση των πειστηρίων και η συνδυαστική αξιολόγηση των επιστημονικών και ανακριτικών ευρημάτων ενίσχυσαν την τεκμηρίωση των συμπερασμάτων της έρευνας.