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Το μήνυμα της Δέσποινας Βανδή για τα γενέθλια του Βασίλη Μπισμπίκη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
30/10/2026 12:08
Το μήνυμα της Δέσποινας Βανδή για τα γενέθλια του Βασίλη Μπισμπίκη
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: @desp1navandi- INSTAGRAM

Χθες, ο ηθοποιός Bασίλης Μπισμπίκης έκλεισε τα 49 και η σύντροφός του Δέσποινα Βανδή έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram για να του ευχηθεί για τα γενέθλιά του.

Δημοσιεύοντας κοινές φωτογραφίες τους η τραγουδίστρια έγραψε στη λεζάντα:

«Και προσεύχομαι να μείνω για πάντα εδώ. Χρόνια πολλά αγάπη μου», συνοδεύοντας την ανάρτηση με το κομμάτι της, «Στην Αυλή του Παραδείσου».

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