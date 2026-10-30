Το μήνυμα της Δέσποινας Βανδή για τα γενέθλια του Βασίλη Μπισμπίκη

Χθες, ο ηθοποιός Bασίλης Μπισμπίκης έκλεισε τα 49 και η σύντροφός του Δέσποινα Βανδή έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram για να του ευχηθεί για τα γενέθλιά του.

Δημοσιεύοντας κοινές φωτογραφίες τους η τραγουδίστρια έγραψε στη λεζάντα:

«Και προσεύχομαι να μείνω για πάντα εδώ. Χρόνια πολλά αγάπη μου», συνοδεύοντας την ανάρτηση με το κομμάτι της, «Στην Αυλή του Παραδείσου».