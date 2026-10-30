Γκράβα: Επιστρέφουν στα θρανία οι μαθητές

Τα σχολεία της Γκράβας ανοίγουν ξανά τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, μετά την ομόφωνη απόφαση του έκτακτου δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων. Ωστόσο, η παροχή φυσικού αερίου θα παραμείνει κλειστή σε όλες τις σχολικές μονάδες μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και οι εργασίες στις εγκαταστάσεις. Στόχος είναι η επανασύνδεση της θέρμανσης στις 23 Νοεμβρίου ή, εφόσον χρειαστεί, έως το τέλος του μήνα.

Κατά τη συνεδρίαση, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ενημέρωσε αναλυτικά το δημοτικό συμβούλιο για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί από την εταιρεία παροχής αερίου, τον Δήμο και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ). Όπως ανέφερε, από τους ελέγχους δεν προέκυψε κάποια διαρροή.

Παράλληλα, ο Δήμος αναμένει τη σχετική τεχνική μελέτη για τις εγκαταστάσεις. Σε αυτή θα περιλαμβάνονται οι παρεμβάσεις και οι προτάσεις που προέκυψαν από τους τρεις τεχνικούς ελέγχους.

Ο κ. Δούκας πρότεινε την επαναλειτουργία των σχολείων με κλειστή την παροχή φυσικού αερίου, καθώς τα συστήματα έχουν ήδη αδειάσει από αέριο για να πραγματοποιηθούν οι πραγματογνωμοσύνες. Όπως εξήγησε, θα αξιοποιηθούν τα ευρήματα των ελέγχων, ώστε να γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίες και να προσαρμοστεί η εγκατάσταση στην εγκεκριμένη μελέτη.

Από την πλευρά της, η εταιρεία παροχής αερίου επανέλαβε ότι δεν έχει εντοπιστεί διαρροή στο δίκτυο. Ο εκπρόσωπός της διευκρίνισε, ωστόσο, ότι δεν μπορεί να ξεκινήσει καμία εργασία πριν εγκριθεί η μελέτη. Ανέφερε ακόμη ότι έχουν ολοκληρωθεί οι προπαρασκευαστικές ενέργειες, ώστε να ξεκινήσουν άμεσα οι παρεμβάσεις μόλις δοθεί το πράσινο φως.

Μετά τις εργασίες θα πραγματοποιηθεί συνολικός έλεγχος του δικτύου, ενώ θα ακολουθήσουν δοκιμές και νέοι έλεγχοι. Μόνο τότε θα μπορούν να εκδοθούν τα πιστοποιητικά στεγανότητας.

Επιφυλάξεις για την ασφάλεια εξέφρασαν οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης. Η διευθύντρια της τεχνικής υπηρεσίας, ωστόσο, διαβεβαίωσε ότι έχουν τηρηθεί όλα τα πρωτόκολλα και πως, με κλειστό το δίκτυο φυσικού αερίου, τα σχολεία μπορούν να λειτουργήσουν.

Τελικά, όλες οι παρατάξεις ψήφισαν υπέρ του ανοίγματος των σχολείων τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, με εξαίρεση την «Ανατρεπτική Συμμαχία», η οποία απείχε από την ψηφοφορία.