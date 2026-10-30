Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων

Χωρίς να εντοπιστεί κάποιο επικίνδυνο υλικό, ολοκληρώθηκε ο έλεγχος του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) στο ύποπτο αντικείμενο που είχε εντοπιστεί στη συμβολή των οδών Βερανζέρου και 3ης Σεπτεμβρίου, στην περιοχή της Ομόνοιας.

Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, έληξε ο συναγερμός που είχε σημάνει στις Αρχές, ενώ αποκαταστάθηκε και η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους της περιοχής.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα είχαν τεθεί σε εφαρμογή προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.