Θήλαζε το μωρό όσο έκανε μάθημα φωνητικής και έγινε viral
Η 29χρονη μητέρα Ελένη Κωνσταντή έγινε viral, κάθως ένα βίντεο της από το μάθημα φωνητικής της έκανε τον γύρο του διαδικτύου.
Ωστόσο, αυτό που κέρδισε το διαδίκτυο δεν ήταν μόνο η φωνή της, αλλά το γεγονός ότι όσο έκανε μάθημα κρατούσε αγκαλία και θήλαζε το μωρό της.
Η 29χρονη μητέρα, μιλά στην εκπομπή Super Κατερίνα, για την γλυκιά αυτή στιγμή και την μητρότητα.
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