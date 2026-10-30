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Θήλαζε το μωρό όσο έκανε μάθημα φωνητικής και έγινε viral

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
30/10/2026 11:56

Η 29χρονη μητέρα Ελένη Κωνσταντή έγινε viral, κάθως ένα βίντεο της από το μάθημα φωνητικής της έκανε τον γύρο του διαδικτύου.

Ωστόσο, αυτό που κέρδισε το διαδίκτυο δεν ήταν μόνο η φωνή της, αλλά το γεγονός ότι όσο έκανε μάθημα κρατούσε αγκαλία και θήλαζε το μωρό της.

Η 29χρονη μητέρα, μιλά στην εκπομπή Super Κατερίνα, για την γλυκιά αυτή στιγμή και την μητρότητα.

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