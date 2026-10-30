Φονική έκρηξη στην Πλάκα: Ενώπιον του εισαγγελέα οι τρεις κλέφτες του χαλκού

Οι τρεις σεσημασμένοι συλληφθέντες για τη φονική έκρηξη στην Πλάκα, που προκάλεσε τον θάνατο έξι ατόμων, οδηγούνται στα δικαστήρια της Ευελπίδων.

Σύμφωνα με τις έρευνες της Πυροσβεστικής και του ΕΜΠ, η έκρηξη προκλήθηκε από δολιοφθορά στους αγωγούς φυσικού αερίου κατά την απόπειρα των κατηγορουμένων να αφαιρέσουν χαλκοσωλήνες από νεοκλασικό κτίριο.

Οι τρεις συλληφθέντες κατηγορούνται ότι λίγες ώρες πριν από την έκρηξη στο τριώροφο νεοκλασικό στην Πλάκα εισέβαλαν στο κτίριο και επιχείρησαν να κλέψουν χαλκοσωλήνες από την εγκατάσταση του φυσικού αερίου, προκαλώντας την φονική έκρηξη που ακολούθησε.

Οι μυστικές έρευνες

Από το πρωί της 25ης Σεπτεμβρίου 2026, όταν σημειώθηκε η έκρηξη, εξειδικευμένα και έμπειρα στελέχη της Δ.Α.Ε.Ε. εργάστηκαν καθημερινά, νυχθημερόν, κάτω από άκρα μυστικότητα για την αποσαφήνιση των συνθηκών της τραγωδίας. Στις 34 ημέρες που μεσολάβησαν έως σήμερα, 29 Οκτωβρίου 2026, η ανακριτική εργασία συνδυάστηκε με την εξειδικευμένη επιστημονική εξέταση των ευρημάτων.

Καθοριστικό μέρος της διερεύνησης αποτέλεσε η ανασύσταση του χώρου της έκρηξης, μέσα από μεθοδικές και συντονισμένες ενέργειες, με στόχο την αποτύπωση της θέσης και της μεταξύ τους σχέσης των ευρημάτων και την ανασύνθεση της αλληλουχίας των γεγονότων. Η διαδικασία αυτή συνδυάστηκε με την ενδελεχή ανάλυση οπτικοακουστικού υλικού, την αξιοποίηση στοιχείων που προέκυψαν κατόπιν άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών και τη συστηματική αξιολόγηση των πειστηρίων που συλλέχθηκαν από το σημείο.

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Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην επιστημονική τεκμηρίωση της υπόθεσης. Για τον σκοπό αυτό, η Δ.Α.Ε.Ε. συνεργάστηκε με διορισμένους πραγματογνώμονες —ηλεκτρολόγους μηχανικούς και χημικό— καθώς και με το επιστημονικό προσωπικό του εργαστηρίου μεταλλογνωσίας του τομέα Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Η εξειδικευμένη εξέταση των πειστηρίων και η συνδυαστική αξιολόγηση των επιστημονικών και ανακριτικών ευρημάτων ενίσχυσαν την τεκμηρίωση των συμπερασμάτων της έρευνας.