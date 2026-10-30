Αναζητείται 46χρονος για τρεις εμπρηστικές επιθέσεις

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι αναζητήσεις της Αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ενός 46χρονου στελέχους του Πολεμικού Ναυτικού, ο οποίος κατηγορείται ότι τα ξημερώματα της Παρασκευής προκάλεσε τρεις διαδοχικές πυρκαγιές σε σπίτι και αυτοκίνητα στη Γλυφάδα και το Νέο Ηράκλειο, στοχοποιώντας τρεις πρώην συντρόφους του.

Το χρονικό των επιθέσεων, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας:

02:10, Γλυφάδα (Οδός Βυζαντίου): Ο κατηγορούμενος φέρεται να εισέβαλε στο διαμέρισμα 2ου ορόφου μιας 36χρονης πρώην συντρόφου του και να της έβαλε φωτιά. Από την πυρκαγιά σημειώθηκαν σοβαρές ζημιές στο εσωτερικό του σπιτιού και έσπασε η μπαλκονόπορτα, ενώ οι αρχές εντόπισαν ένα μπιτόνι με βενζίνη μέσα στο υπνοδωμάτιο.

Λίγα λεπτά μετά, Γλυφάδα (Οδός Νυμφών): Ο 46χρονος φέρεται να κινήθηκε προς τη συγκεκριμένη οδό, όπου πυρπόλησε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας ζημιές στο μπροστινό τους μέρος. Το ένα όχημα ανήκει σε μια 55χρονη, επίσης πρώην σύντροφό του, και το δεύτερο στον τωρινό της σύντροφο. Η Πυροσβεστική εντόπισε δύο στουπιά πάνω στα καπό των ΙΧ.

04:38, Νέο Ηράκλειο (Οδός Κρήτης): Σημειώθηκε νέα εμπρηστική επίθεση σε αυτοκίνητο ιδιοκτησίας μιας 49χρονης, η οποία είχε επίσης προσωπική σχέση με τον δράστη στο παρελθόν. Το όχημά της καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ οι φλόγες επεκτάθηκαν και σε διπλανό αυτοκίνητο, προξενώντας του μεγάλες υλικές ζημιές.

Ο καταζητούμενος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας. Την προανάκριση και τις έρευνες για τη σύλληψή του έχουν αναλάβει τα τοπικά Τμήματα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων σε Γλυφάδα και Ηράκλειο.