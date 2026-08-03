Μάχη στο Κανδήλι Μεγάρων -Η μεγάλη μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται

Στο Κανδήλι Μεγάρων και την Αγία Σκέπη συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο βάρος της επιχείρησης για την κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική, που καίει για τέταρτη ημέρα μετά το ξεκίνημά της από τη Βοιωτία.

Το νοτιοανατολικό μέτωπο παραμένει το πιο δύσκολο σημείο, καθώς εκεί υπάρχει το μοναδικό ενιαίο μέτωπο της φωτιάς. Νέες θερμικές εστίες εμφανίζονται συνεχώς, δυσκολεύοντας τις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Εκατοντάδες πυροσβέστες, δασοκομάντος, εθελοντές και δυνάμεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης επιχειρούν στην περιοχή. Τα συνεργεία έχουν ανοίξει αντιπυρικές ζώνες για να περιορίσουν την πορεία της φωτιάς και να προστατεύσουν κατοικημένες περιοχές.

Από το πρωί, η εξασθένηση των ανέμων επέτρεψε την πλήρη ενεργοποίηση των εναέριων μέσων. Συνολικά 23 αεροσκάφη και ελικόπτερα επιχειρούν στα μέτωπα, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού.

Νωρίτερα εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση πολιτών από τους οικισμούς που απειλούνταν, μεταξύ αυτών η Αγία Σκέπη, το Κανδήλι και η Μπότσικα, με κατεύθυνση προς τη Νέα Πέραμο.

Η εικόνα της πυρκαγιάς παραμένει δύσκολη σε τρία βασικά σημεία. Εκτός από το Κανδήλι, οι δυνάμεις επιχειρούν στο μέτωπο προς την Ψάθα, όπου η κατάσταση εμφανίζει μικρότερη δυναμική, αλλά και βορειοανατολικά της περιοχής προς Βίλια, Κρύο Πηγάδι, Άγιο Νεκτάριο και Αγία Παρασκευή.

Στην περιοχή προς τα Βίλια καταγράφεται μια μικρή βελτίωση, καθώς δεν υπάρχει πλέον ενιαίο μέτωπο. Ωστόσο, οι διάσπαρτες και μεγάλες εστίες που καίνε σε ορεινή έκταση δεν επιτρέπουν χαλάρωση.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα. Οι δασοκομάντος επιχειρούν μέσα στις εστίες, ενώ οι υπόλοιπες ομάδες κρατούν τις γραμμές άμυνας στις αντιπυρικές ζώνες.

Παράλληλα, συνεχίζεται η έρευνα για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα, το δυστύχημα που κόστισε τη ζωή σε δύο μέλη πληρώματος κατά τη διάρκεια της επιχείρησης πυρόσβεσης.

Την υπόθεση διερευνά η ΕΛ.ΑΣ. μετά την εισαγγελική εντολή, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.). Εξειδικευμένα στελέχη της υπηρεσίας έσπευσαν από την πρώτη στιγμή στα σημεία του δυστυχήματος για αυτοψία και συλλογή στοιχείων.

Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στη μάχη για τον περιορισμό της φωτιάς και την προστασία των κατοίκων.