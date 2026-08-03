Συγκλονιστικό βίντεο από το cockpit πάνω από το Πόρτο Γερμενό

Βίντεο που κόβει την ανάσα μέσα από το cockpit αεροσκάφους αποτυπώνει τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στη Δυτική Αττική, την ώρα που συνεχίζονται οι επιχειρήσεις πυρόσβεσης στο Πόρτο Γερμενό.

Το σχετικό στιγμιότυπο έδωσαν στη δημοσιότητα οι Air Firefighters Greece, καταγράφοντας την απογείωση με το πρώτο φως της ημέρας για την περιοχή που δοκιμάζεται από τη μεγάλη πυρκαγιά.

Το πλάνο από το πιλοτήριο αποκαλύπτει το μέγεθος της καταστροφής στο έδαφος. Οι καμένες εκτάσεις φαίνονται καθαρά, ενώ οι συνθήκες πτήσης παραμένουν απαιτητικές.

Ο ήχος των κινητήρων και του ανέμου στο βίντεο μεταφέρει την ένταση της επιχείρησης. Τα πληρώματα επιχειρούν από νωρίς το πρωί, αντιμετωπίζοντας ισχυρές αναταράξεις και δύσκολες συνθήκες πάνω από το μέτωπο.

Τα εναέρια μέσα συνεχίζουν να αποτελούν κρίσιμο μέρος της προσπάθειας για τον περιορισμό της φωτιάς, σε μια περιοχή όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με τις ενεργές εστίες.