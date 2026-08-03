LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Οικογενειακές Ιστορίες (Ε)

Οικογενειακές Ιστορίες (Ε)

09:15
ALPHA NEWS

Σε εξέλιξη η προανάκριση για τη σύγκρουση δύο ελικοπτέρων BELL στην Ψάθα Αττικής

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
03/08/2026 09:08
Σε εξέλιξη η προανάκριση για τη σύγκρουση δύο ελικοπτέρων BELL στην Ψάθα Αττικής
ΙΝΤΙΜΕ

Σε εξέλιξη βρίσκεται η προανάκριση για το περιστατικό της σύγκρουσης δύο μισθωμένων ελικοπτέρων τύπου BELL, που σημειώθηκε την Κυριακή κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή της Ψάθας Αττικής.

Κατόπιν ενημέρωσης του αρμόδιου Εισαγγελέα, η διενέργεια της προανάκρισης ανατέθηκε στην Ελληνική Αστυνομία, με στόχο τη διακρίβωση των συνθηκών και των αιτιών του περιστατικού.

Στο πλαίσιο της έρευνας διενεργούνται όλες οι προβλεπόμενες προανακριτικές πράξεις, ενώ ο χώρος του συμβάντος έχει αποκλειστεί και φυλάσσεται από αστυνομικές δυνάμεις.

Με την ολοκλήρωση της έρευνας, η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης