Σε εξέλιξη η προανάκριση για τη σύγκρουση δύο ελικοπτέρων BELL στην Ψάθα Αττικής

Σε εξέλιξη βρίσκεται η προανάκριση για το περιστατικό της σύγκρουσης δύο μισθωμένων ελικοπτέρων τύπου BELL, που σημειώθηκε την Κυριακή κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή της Ψάθας Αττικής.

Κατόπιν ενημέρωσης του αρμόδιου Εισαγγελέα, η διενέργεια της προανάκρισης ανατέθηκε στην Ελληνική Αστυνομία, με στόχο τη διακρίβωση των συνθηκών και των αιτιών του περιστατικού.

Στο πλαίσιο της έρευνας διενεργούνται όλες οι προβλεπόμενες προανακριτικές πράξεις, ενώ ο χώρος του συμβάντος έχει αποκλειστεί και φυλάσσεται από αστυνομικές δυνάμεις.

Με την ολοκλήρωση της έρευνας, η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.