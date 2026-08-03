Έξι νεκροί σε τροχαία στην Αττική τον Ιούλιο

Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαία δυστυχήματα που σημειώθηκαν στην Αττική, κατά τη διάρκεια του Ιουλίου 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής.

Συνολικά καταγράφηκαν 462 τροχαία ατυχήματα με 548 παθόντες. Από αυτά, έξι ήταν θανατηφόρα με ισάριθμους νεκρούς, 8 σοβαρά με 9 σοβαρά τραυματίες και 448 ελαφρά, στα οποία τραυματίστηκαν ελαφρά 533 άτομα.

Την ίδια περίοδο, η Τροχαία βεβαίωσε 34.637 παραβάσεις, εκ των οποίων οι 272 ήταν σε βαθμό πλημμελήματος.

Μεταξύ των συχνότερων παραβάσεων ήταν η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ (912), η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας (962), η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη (281), η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση (607), η μη χρήση ζώνης ασφαλείας (1.774), η μη χρήση προστατευτικού κράνους (3.755) και οι επικίνδυνοι ελιγμοί (88).

Σύμφωνα με την Τροχαία, τα περισσότερα ατυχήματα οφείλονται στην έλλειψη προσοχής των οδηγών, στην παραβίαση της σήμανσης και στη μη τήρηση των κανόνων κυκλοφορίας. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η μη χρήση κράνους συνέβαλε στην αύξηση της σοβαρότητας των τραυματισμών σε αρκετές περιπτώσεις.