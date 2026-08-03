Σε ύφεση η φωτιά στην Κεφαλονιά

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην Πάστρα Κεφαλονιάς το βράδυ του Σαββάτου. Η πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 23:30 το βράδυ.

Πυροσβεστικές δυνάμεις με 70 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων της 19ης ΕΜΟΔΕ και 21 οχήματα βρίσκονται ακόμα στο σημείο σε επαγρύπνηση για τυχόν αναζωπυρώσεις και την πλήρη εξάλειψη κάθε εστίας.

Παράλληλα στο έργο της Πυροσβεστικής συμβάλλουν εθελοντές και υδροφόρες του δήμου Αργοστολίου.