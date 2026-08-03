Φωτιά χωρίς τέλος στη Δυτική Αττική

Nέες εκκενώσεις οικισμών- Μήνυμα του 112 στις περιοχές Αγία Σκέπη, Κανδήλι και Μπότσικα να απομακρυνθούν προς τη Νέα Πέραμο

Για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με τη μεγάλη φωτιά στη Δυτική Αττική, ενώ οι αρχές προχώρησαν τα ξημερώματα σε νέες εκκενώσεις οικισμών. Μήνυμα του 112 κάλεσε όσους βρίσκονται στις περιοχές Αγία Σκέπη, Κανδήλι και Μπότσικα να απομακρυνθούν προς τη Νέα Πέραμο.

Το μεγαλύτερο βάρος των επιχειρήσεων πέφτει σήμερα σε δύο μέτωπα, στον Άγιο Νεκτάριο και στο Κανδήλι Μεγάρων. Οι επίγειες δυνάμεις εργάστηκαν όλη τη νύχτα, ανοίγοντας αντιπυρικές ζώνες με χωματουργικά μηχανήματα, ώστε να περιορίσουν την εξάπλωση της πυρκαγιάς.

Στο Κρύο Πηγάδι η φωτιά άφησε πίσω της σημαντικές καταστροφές. Κατοικίες έχουν καεί, ενώ δύσκολη παραμένει η κατάσταση και στην περιοχή Λούμπα, έξω από τα Βίλια.

Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν και οι ρίψεις από αέρος. Στην επιχείρηση συμμετέχουν μέχρι στιγμής πέντε αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα, ενώ προβλέπεται περαιτέρω ενίσχυση των εναέριων μέσων.

Στο πεδίο επιχειρούν 450 πυροσβέστες με 126 οχήματα και 22 πεζοπόρα τμήματα. Εθελοντές, υδροφόρες και μηχανήματα έργου από τις Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας ενισχύουν την προσπάθεια, ενώ δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και του ΕΚΑΒ παραμένουν σε επιφυλακή στην ευρύτερη περιοχή. Λεωφορεία του Πυροσβεστικού Σώματος και των Ενόπλων Δυνάμεων βρίσκονται επίσης σε ετοιμότητα, αν χρειαστεί μετακίνηση πολιτών. Τον συντονισμό των επιχειρήσεων έχει το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο «ΟΛΥΜΠΟΣ».

Η χθεσινή ημέρα σημαδεύτηκε και από το δυστύχημα στην Ψάθα. Δύο μισθωμένα ελικόπτερα Bell συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια αεροπυρόσβεσης, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τα δύο μέλη του πληρώματος του ενός ελικοπτέρου, ένας Έλληνας και ένας Δανός. Τα δύο μέλη του δεύτερου ελικοπτέρου, ένας Έλληνας και ένας Βρετανός, διασώθηκαν με ελαφρά τραύματα.

Η πυρκαγιά ξέσπασε την Παρασκευή 31 Ιουλίου στη Βοιωτία και στη συνέχεια πέρασε στη Δυτική Αττική. Σύμφωνα με την τελευταία ανάλυση του Copernicus EMS μέσω του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, οι καμένες εκτάσεις σε Αττική και Βοιωτία ξεπερνούν τα 111.000 στρέμματα. Από αυτά, περίπου 80.800 στρέμματα αφορούν την περιοχή του Πόρτο Γερμενού και 30.900 στρέμματα τη Βοιωτία.

Παράλληλα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, προβλέπεται σήμερα για την Αττική, τη Βοιωτία και την Εύβοια. Οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της χώρας παραμένουν σε γενική επιφυλακή λόγω των αυξημένων επιχειρησιακών αναγκών.

Την ίδια ώρα ξεκινούν οι διαδικασίες για την καταγραφή των ζημιών και την κρατική αρωγή. Ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, πραγματοποιεί σειρά συσκέψεων με τοπικούς φορείς, ενώ κλιμάκια της ΓΔΑΕΦΚ αναπτύσσονται στις πληγείσες περιοχές για αυτοψίες και καταγραφή των καταστροφών.

Πύρινος ανεμοστρόβιλος στη Δομβραίνα μετά το πέρασμα της φωτιάς

Ένα σπάνιο και εντυπωσιακό φαινόμενο καταγράφηκε στη Δομβραίνα Βοιωτίας, μετά το πέρασμα της μεγάλης πυρκαγιάς. Βίντεο που αναρτήθηκε στο Facebook στη σελίδα Forecast Weather Greece, δείχνει έναν πύρινο ανεμοστρόβιλο να σχηματίζεται, παρασύροντας στάχτη και καμένα υλικά από το έδαφος.

Το φαινόμενο εμφανίστηκε πάνω από την καμένη έκταση, όπου οι υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με τα ανοδικά θερμά ρεύματα αέρα δημιούργησαν τη χαρακτηριστική στήλη που περιστρέφεται με μεγάλη ταχύτητα.

Οι εικόνες κάνουν ήδη τον γύρο των social media, αποτυπώνοντας τη δύναμη που μπορεί να αναπτύξει μια μεγάλη δασική πυρκαγιά ακόμη και μετά τη διέλευση του κύριου μετώπου.

Οι πύρινοι ανεμοστρόβιλοι είναι σπάνια φαινόμενα και δημιουργούνται όταν η έντονη θερμότητα της φωτιάς προκαλεί ισχυρά ανοδικά ρεύματα αέρα, τα οποία αρχίζουν να περιστρέφονται, παρασύροντας καπνό, στάχτη και φλεγόμενα υλικά.