Μύκονος: Εκβιαστής με λεία 50.000

Τέλος στη δράση 57χρονου εκβιαστή έβαλαν οι αστυνομικές αρχές της Μυκόνου. Ο άνδρας φέρεται να εκβίαζε διευθυντή επιχείρησης, ζητώντας του χρήματα για να μην τον καταγγείλει ψευδώς για ηχορύπανση. Από το συγκεκριμένο περιστατικό ο 57χρονος είχε συγκεντρώσει το συνολικό ποσό των 50.000 ευρώ.

Το ποσό σύμφωνα με την αστυνομία καταβλήθηκε στον 57χρονο από τον διευθυντή της επιχείρησης σε ραντεβού μεταξύ τους, στο οποίο οι αστυνομικοί επενέβησαν και συνέλαβαν τον 57χρονο.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ο άνδρας οδηγείται στη Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου, ενώ σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για εκβίαση.