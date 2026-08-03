Ιωάννινα: Βανδάλισμός σχολείου – Κατέστρεψαν ό,τι βρήκαν μπροστά τους

Με ένα αποτρόπαιο θέαμα ήρθαν αντιμέτωποι οι αστυνομικοί σε Λύκειο στα Ιωάννινα. Το σχολείο υπέστη σοβαρές καταστροφές συνέπεια βανδαλισμών το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.

Συγκεκριμένα άγνωστοι εισέβαλαν στους χώρους του σχολείο το οποίο βρίσκεται σε φάση εργασιών συντήρησης, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε αίθουσες, εξοπλισμό και υλικό διδασκαλίας. Ακόμη όπως έκανε γνωστό ο Δήμος οι δράστες ζωγράφησαν με σπρέι ναζιστικά σύμβολα σε χώρους του σχολείου.

Πέταξαν μπογιές, κατέστρεψαν διαδραστικούς πίνακες πετώντας χρώμα και ξηλώνοντάς τους ενώ κατέστρεψαν και ηλεκτρονικούς υπολογιστές περίπου έναν μήνα πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - EPIRUSONLINE

Η δράση των αγνώστων που βανδάλισαν το σχολείο έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας.

EPIRUSONLINE

Όπως σημειώνει ο Δήμος Ιωαννιτών σε ανάρτησή του έχουν υποβληθεί ήδη μηνύσεις κατά αγνώστων και οι αρχές ερευνούν την υπόθεση προκειμένου να βρεθούν ποι υπαίτιοι και να οδηγηθούν στην Δικαιοσύνη.