Φωτιά στην Πιερία – Ενισχύονται οι δυνάμεις
Ενισχύονται οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στην Πυρκαγιά που ξέσπασε στην Βροντού Πιερίας σε χαμηλή βλάστηση λίγο μετά τις 11:30.
Στο σημείο επιχειρου σύμφωνα με την πυροσβεστική 46 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 19 οχήματα ενώ από αέρος συμβάλλουν 4 αεροσκάφη στις προσπάθειες κατάσβεσης. Ακόμη στο σημείο βρίσκονται υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Διός – Ολυμπίου.
Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πιερίας έχει μεταβεί στο σημείο προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς.
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις