Φωτιά στην Πιερία – Ενισχύονται οι δυνάμεις

Ενισχύονται οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στην Πυρκαγιά που ξέσπασε στην Βροντού Πιερίας σε χαμηλή βλάστηση λίγο μετά τις 11:30.

Στο σημείο επιχειρου σύμφωνα με την πυροσβεστική 46 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 19 οχήματα ενώ από αέρος συμβάλλουν 4 αεροσκάφη στις προσπάθειες κατάσβεσης. Ακόμη στο σημείο βρίσκονται υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Διός – Ολυμπίου.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πιερίας έχει μεταβεί στο σημείο προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς.