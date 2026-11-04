Απολογίες για ΜΚΟ: Ελεύθερος με όρο ο αρχιδιαιτητής

Στον ανακριτή βρέθηκε σήμερα ο αρχιδιαιτητής για την απολογία του αναφορικά με την υπόθεση για την “βιτρίνα” ΜΚΟ.

Ειδικότερα ο αρχιδιατητής αφέθηκε ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, μετά την απολογία του στον 1ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης.

Ο 43χρονος, που διώκεται για χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων τοπικού πρωταθλήματος , συνελήφθη στο πλαίσιο της ευρύτερης αστυνομικής έρευνας για τη ΜΚΟ που φέρεται να υπεξαιρούσε χρήματα από δωρεές για παιδιά με σοβαρές ασθένειες.

Η απολογία του αρχιδιαιτητή

Κατά την απολογία του, ο 43χρονος κατηγορούμενος αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στις δύο υποθέσεις, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει καμία σχέση ούτε με τη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων, για την οποία διώκεται, ούτε με τη συγκεκριμένη ΜΚΟ.

Μάλιστα, μέσω της υπεράσπισής του φέρεται να υποστήριξε ότι από τα στοιχεία της δικογραφίας δεν προκύπτει συμμετοχή του σε καμία τηλεφωνική συνομιλία. Ενώ παράλληλα δήλωσε άγνοια για τους λόγους για τους οποίους το όνομά του βρέθηκε στο επίκεντρο της έρευνας.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: INTIME

Οι υπόλοιπες ανακρίσεις

Η ανακριτική διαδικασία θα συνεχιστεί αύριο με την απολογία του 37χρονου ιδρυτή της ΜΚΟ. Ειδικότερα, ο 37χρονος διώκεται για απάτη, υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, δωροδοκία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα, όπως επίσης συμμορία.

Χθες απολογήθηκε και η 36χρονη (πρώην) σύντροφος του, η οποία κρίθηκε προσωρινά κρατούμενη. Αντίθετα, ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν ο 32χρονος αδελφός της 35χρονης, ένας 38χρονος διοικητικός παράγοντας τοπικής ποδοσφαιρικής ομάδας και ένας 35χρονος διαιτητής. Οι δύο τελευταίοι για το σκέλος της φερόμενης χειραγώγηση αγώνων.