Έσωσαν δελφίνι παγιδευμένο σε πετονιές
Το περιστατικό συνέβη στις 31 Οκτωβρίου κοντά στην Κρητηνία Ρόδου. Ο καπετάνιος Άρης Μαρτάκης εντόπισε το δελφίνι παγιδευμένο σε παραγάδι.
Έφτασε στο τραυματισμένο θαλάσσιο θηλαστικό όταν είδε δύο δελφίνια να βουτούν ξανά και ξανά στο ίδιο σημείο. Η επιμονή των δελφινιών του τράβηξε την προσοχή κι έτσι κατάφεραν να σώσουν το τραυματισμένο ζώο.
Διαβάστε την ανάρτηση του καπετάνιου στο facebook:
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