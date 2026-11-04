Έσωσαν δελφίνι παγιδευμένο σε πετονιές

Το περιστατικό συνέβη στις 31 Οκτωβρίου κοντά στην Κρητηνία Ρόδου. Ο καπετάνιος Άρης Μαρτάκης εντόπισε το δελφίνι παγιδευμένο σε παραγάδι.

Έφτασε στο τραυματισμένο θαλάσσιο θηλαστικό όταν είδε δύο δελφίνια να βουτούν ξανά και ξανά στο ίδιο σημείο. Η επιμονή των δελφινιών του τράβηξε την προσοχή κι έτσι κατάφεραν να σώσουν το τραυματισμένο ζώο.

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