Χανιά: Μάχη για τη ζωή του δίνει 22χρονος μετά από τροχαίο

Διασωληνωμένος στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου νοσηλεύεται ένας 22χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας, στα Χανιά.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Χανίων, αμέσως μετά το τροχαίο. Ωστόσο, λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του, οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται κρίσιμη.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο στην Αγία Μαρίνα Χανίων. Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.