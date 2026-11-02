Τέσσερα κακουργήματα κι ένα πλημμέλημα για την υπόθεση της ΜΚΟ

Έκανε εράνους για άρρωστα παιδιά και διοχέτευε τα χρήματα σε πολυτελή ζωή και στημένα ματς

Έξι άτομα βρίσκονται αντιμέτωπα με βαρύτατες κατηγορίες, οι οποίες περιλαμβάνουν τέσσερα κακουργήματα και ένα πλημμέλημα, για τη δράση εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε δωρητές και υπεξαιρούσε χρήματα από φιλανθρωπικούς εράνους για παιδιά με σοβαρές ασθένειες.

Σύμφωνα με τη δίωξη που άσκησε η αρμόδια εισαγγελέας, οι συλληφθέντες κατηγορούνται για απάτη και υπεξαίρεση κατ’ εξακολούθηση (από κοινού και κατά μόνας), νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατ’ επάγγελμα, δωροδοκία – δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα, καθώς και για το πλημμέλημα της συμμορίας. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον ανακριτή Θεσσαλονίκης, από όπου έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν μέσα στα επόμενα τρία 24ωρα (από Τρίτη έως Πέμπτη), παραμένοντας υπό κράτηση μέχρι τότε.

Ως εγκέφαλος της υπόθεσης φέρεται ένας 37χρονος, ο οποίος είχε ιδρύσει σωματείο – ΜΚΟ που χρησιμοποιούνταν ως «βιτρίνα» για τις οικονομικές απάτες. Στον ίδιο πυρήνα συμμετείχαν η 35χρονη σύντροφός του και ο 32χρονος αδελφός της, ενώ συνελήφθησαν επίσης ένας παράγοντας τοπικού αθλητικού σωματείου και παράγοντες της διαιτησίας, οι οποίοι εμπλέκονται στο σκέλος της χειραγώγησης αγώνων.

Η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (το λεγόμενο ελληνικό FBI) αποκάλυψε ότι η ΜΚΟ είχε διοργανώσει 92 εράνους για 74 ασθενείς. Από τον έλεγχο που έγινε σε 34 από αυτές τις οικογένειες, διαπιστώθηκε ότι ενώ συγκεντρώθηκε το ποσό των 3.940.692 ευρώ, στους πραγματικούς δικαιούχους δόθηκαν μόλις 1.111.176 ευρώ, με την εγκληματική ομάδα να ιδιοποιείται παράνομα 2.829.516 ευρώ.

Για να καλύψουν την προέλευση των χρημάτων, οι δράστες είχαν αναπτύξει έναν πολύπλοκο μηχανισμό ξεπλύματος με εικονικές εταιρείες, πλαστά παραστατικά, στοιχηματικούς λογαριασμούς και συνεχείς τραπεζικές μεταφορές, αναλήψεις και επανακαταθέσεις.

Οι αρχές έκαναν φύλλο και φτερό 29 τραπεζικούς λογαριασμούς και περισσότερες από 246.000 συναλλαγές, διαπιστώνοντας ότι οι συνολικές πιστώσεις στους λογαριασμούς της ΜΚΟ και του 37χρονου ξεπερνούσαν τα 5,8 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, μέρος των παράνομων κερδών διοχετευόταν στον αθλητισμό για την εξαγορά διαιτητικών αποφάσεων, με την «ταρίφα» να κυμαίνεται από 300 έως 500 ευρώ ανά αγώνα, ενώ περισσότερα από 250.000 ευρώ δόθηκαν για τη χρηματοδότηση δύο τοπικών ποδοσφαιρικών ομάδων της Πιερίας.