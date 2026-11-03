Απάτη ΜΚΟ: Προφυλακίστηκε η 36χρονη

Την προφυλάκιση της 36χρονης, συντρόφου του ιδρυτή της οργάνωσης, αποφάσισαν οι δικασικές αρχές μετά την απολογία της, για την απάτη πίσω από την ιτρίνα της ΜΚΟ. Η 36χρονη φέρεται να έριξε στον σύντροφό της τις ευθύνες.

Κατά την είσοδό τους στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, οι τρεις κατηγορούμενοι δέχτηκαν αποδοκιμασίες.

Ενώπιων των δικαστικών αρχών εκτός από την 36χρονη βρέθηκαν ο 37χρονος σύντροφός της και ιδρυτής της οργάνωσης και ο 32χρονος αδελφός της κατηγορούμενης ο οποίος διαχειριζόταν την ιστοσελίδα της ΜΚΟ και ήταν και ο διαχειριστής των εικονικών εταιρειών. Μέσω αυτών το κύκλωμα ξέπλενε το μαύρο χρήμα το οποίο μετά ο ιδρυτής και η σύντροφός του ξόδευαν σε χλιδή.