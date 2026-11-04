Θεσσαλονίκη: Εμβόλισαν περιπολικό και τους πυροβόλησαν τα λάστιχα

Επεισοδιακή κατέληξε να είναι μία καταδίωξη στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης χθες το απόγευμα.

Όλα συνέβησαν όταν αυτοκίνητο το οποίο κινούνταν στην παλαιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Καβάλας, παραβίασε τον κόκκινο σηματοδότι και δεν σταμάτησε στο σήμα των αστυνομικών που τους κάλεσαν για έλεγχο. Τότε ξεκίνησε το κυνηγητό. Στο αυτοκίνητο επέβαιναν τρεις άνδρες. Ένας 19χρονος, ένας 23χρονος και ακόμη ένας 31χρονος ο οποίος αναζητείται. Ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς.

Στην δημοτική οδό στην Ασπροβάλτα, τα όχημα των τριών εγκλωβίστηκε. Τότε επιχείρησε αναστροφή εμβολίζοντας το περιπολικό όχημα που τους καταδίωκε. Οι αστυνομικοί αντέδρασαν πυροβολώντας τα δύο ελαστικά στο πίσω μέρος του οχήματος, με αποτέλεσμα να ακινητοιποιηθεί το αυτοκίνητο. Οι δύο από τους τρεις συνελήφθησαν επί τόπου ενώ ο τρίτος κατάφερε να διαφύγει.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έρευνα στο εσωτερικό του αυτοκινήτου και βρήκαν διάφορα διαρρηκτικά εργαλεία. Σε βάρος των τριών ανδρών έχει σχηματιστεί δικογραφία και για απείθεια, επικίνδυνη οδήγηση, απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ ο τρίτος συνεργός τους αναζητείται από τις αρχές.