Απολογείται ο γιος του 67χρονου που βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του

Στον εισαγγελέα και τον ανακριτή οδηγήθηκε ο 36χρονος γιος του 67χρονου Γιώργου Χαντζίδη, ο οποίος είχε εντοπιστεί νεκρός στο σπίτι του στις Σέρρες την 1η Αυγούστου.

Ο 36χρονος συνελήφθη χθες το βράδυ, έπειτα από την έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος του. Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν περίπου στις 21:00 και τον μετέφεραν στο Αστυνομικό Μέγαρο Σερρών.

Ο ίδιος αρνείται την εμπλοκή του στη δολοφονία, παρά τις αλλεπάλληλες αντιφάσεις του, κατά τις καταθέσεις του στις αρχές.

Τα στοιχεία που τον καίνε

Ο 67χρονος ζούσε στο ισόγειο πολυκατοικίας στις Σέρρες. Το Σάββατο 1 Αυγούστου ο γιος του, που έμενε αλλού αλλά τον επισκεπτόταν συχνά, τον βρήκε νεκρό.

Το σπίτι ήταν ανάστατο και αρχικά ακούστηκε ότι ο θάνατος οφειλόταν σε παθολογικά αίτια. Ύστερα από πολλές ημέρες, το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης έδειξε πως ο θάνατος προήλθε από εγκληματική ενέργεια.

Ο ιατροδικαστής κατέγραψε πολλαπλά τραύματα στην κοιλιακή χώρα από αμβλύ όργανο, πιθανότατα σφυρί.

Γείτονες άκουγαν καβγάδες μεταξύ πατέρα και γιου.

Στις αρχικές του καταθέσεις υποστήριξε ότι ο πατέρας του είχε κάνει ανάληψη λίγες ημέρες νωρίτερα και ότι νεοεγκατεστημένοι γείτονες μπήκαν στο σπίτι, τον λήστεψαν και τον σκότωσαν.

Καθοριστικό στοιχείο φέρεται να ήταν οι αντικρουόμενες δηλώσεις και καταθέσεις του, τόσο στην αστυνομία όσο και στα μέσα ενημέρωσης, για το πώς βρήκε το σπίτι, πώς μπήκε και πώς βρήκε τον πατέρα του.

Οι αστυνομικοί, όπως αναφέρεται, τον βρήκαν με διαφορετικό τρόπο από εκείνον που περιέγραφε ο ίδιος. Οι αρχές συνέλεξαν επίσης βίντεο από κάμερες που βρίσκονται πίσω από τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών.