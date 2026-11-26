Στην δέσμευση των περιουσιών 33 προσώπων αλλά και 25 εταιρειών που εμπλέκονται στην υπόθεση απάτης με τις εικονικές αποδείξεις διαμονής ενστόλων, προχωρά η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο επικεφαλής της Αρχής, επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, υπέγραψε την διάταξη που αφορά την προσωρινή δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων. Στο στόχαστρο τραπεζικοί λογαριασμοί,επενδυτικά προϊόντα και τραπεζικές θυρίδες, των εμπλεκόμενων.

Υπενθυμίζεται πως η δέσμευση έρχεται μετά από την εξάρθρωση και την αποκάλυψη κυκλώματος, πριν δύο ημέρες, το οποίο προκάλεσε ζημία στο δημόσιο άνω των 12 εκατομμυρίων ευρώ και που δρούσε εκδίδοντας εικονικές αποδείξεις διαμονής για ένστολους. Η έρευνα των αρχών έφτασε σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους, των εμπλεκόμενων προσώπων, όπου κατασχέθηκαν συνολικά 418.270 ευρώ σε μετρητά, κερδισμένα δελτία τυχερών παιχνιδιών αξίας άνω των 200.000 ευρώ καθώς και τέσσερα πολυτελή αυτοκίνητα. Συνολικά 20 άτομα συνελήφθησαν, ενώ 16 από αυτούς αντιμετωπίζουν κακουργηματικές διώξεις και 4 έχουν παραπεμφθεί στο στρατοδικείο.