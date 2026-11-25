Ζημία εκατομμυρίων ευρώ στο Δημόσιο, κατάφεραν να προκαλέσουν οι εγκληματικές οργανώσεις με τις εικονικές αποδείξεις. Συνολικά έχουν συλληφθεί 20 ένστολοι, φερόμενοι ως εμπλεκόμενοι στην υπόθεση, οι οποίοι πέρασαν το κατώφλι του εισαγγελέα σήμερα.

Πως δρούσαν τα μέλη της συμμορίας

Τα μέλη των ομάδων, από απροσδιόριστο μέχρι στιγμής χρόνο, είχαν συστήσει και διαχειρίζονταν εταιρείες, μέσω των οποίων μίσθωναν ακίνητα σε διάφορες περιοχές της χώρας, τα οποία χρησιμοποιούσαν ως εικονικά καταλύματα. Μέσω αυτών, εξέδιδαν αποδείξεις διαμονής, έναντι αμοιβής, σε ενδιαφερόμενους μετακινούμενους υπαλλήλους, προκειμένου αυτοί να προσκομίσουν τα παραστατικά στις Υπηρεσίες τους και να λάβουν αποζημιώσεις διανυκτέρευσης, χωρίς ωστόσο να έχουν πραγματοποιήσει την αντίστοιχη διαμονή.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Τα μέλη των εγκληματικών ομάδων χορηγούσαν στους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους, έναντι προσυμφωνημένης αμοιβής, αποδείξεις «εικονικής» διαμονής, στις οποίες αναγραφόταν το μέγιστο προβλεπόμενο ποσό αποζημίωσης ανά διανυκτέρευση, ανάλογα με την περιοχή και το χρονικό διάστημα της μετακίνησής τους.

Μάλιστα, ακόμη και στις ελάχιστες περιπτώσεις πραγματικής διαμονής, το αναγραφόμενο στις αποδείξεις χρηματικό ποσό ήταν σημαντικά υψηλότερο από εκείνο που είχε πράγματι καταβληθεί.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Κατοικίες – φαντάσματα

Πάνω από 173 κατοικίες είχαν μισθωθεί ή υπερμισθωθεί σε διάφορες περιοχές σε όλη την χώρα, με πολλές από αυτές να μην έχουν καν ηλεκτροδότηση ή υδροδότηση. Σε μία περίπτωση μάλιστα είχαν εκδοθεί παραστατικά για κατοικία 44 τετραγωνικών στην οποία εμφανίζονται να διαμένουν ταυτόχρονα 33 άτομα.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, επαγγελματικούς χώρους και οχήματα, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

418.270 ευρώ, από τα οποία τα 328.375 ευρώ βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα σε οικία συλληφθείσας

πλήθος κερδισμένων δελτίων τυχερών παιγνίων, συνολικής αξίας άνω των 200.000 ευρώ

πλήθος ηλεκτρονικών υπολογιστών, κινητών τηλεφώνων και σφραγίδων εταιρειών

δύο μηχανήματα POS

πλήθος σημειώσεων με στοιχεία μετακινήσεων και χρηματικά ποσά

4 οχήματα

μικροποσότητα ναρκωτικών

κυνηγετικό όπλο.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Για τις περιπτώσεις κατοχής του κυνηγετικού όπλου και των ναρκωτικών ουσιών σχηματίστηκαν δύο αυτοτελείς δικογραφίες σε βάρος ισάριθμων μελών των εγκληματικών ομάδων.