Στην προμήθεια 718 ειδικά διαμορφωμένων ηλεκτρικών σχολικών λεωφορείων, με στόχο την ασφαλή καθημερινή μετακίνηση για 12.240 μαθητές με αναπηρία προς τις σχολικές μονάδες τους, προχωρά το υπουργείο Παιδείας, μέσω χρηματοδότησης ύψους 272 εκατ. ευρώ.

Με απόφαση της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη, εντάσσεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026–2030 η πράξη «Σχολική μετακίνηση μαθητών με αναπηρία».

Το έργο περιλαμβάνει, εκτός από την προμήθεια των λεωφορείων, την εγκατάσταση 240 φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες μεταφοράς μαθητών με αναπηρία, που φοιτούν σε δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Όπως δήλωσε η υπουργός, οι πόροι εξασφαλίστηκαν έπειτα από πολύμηνη διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Για εμάς η ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση αρχίζει από τη δυνατότητα κάθε παιδιού να φτάνει στο σχολείο του με ασφάλεια, αξιοπρέπεια και χωρίς αποκλεισμούς. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, το έργο δίνει έμφαση στη μεταφορά μαθητών από ορεινές και νησιωτικές όπου οι δυσκολίες στην καθημερινή μετακίνησή τους προς τις σχολικές μονάδες είναι ιδιαίτερα έντονες. Συνεχίζουμε να στεκόμαστε δίπλα στις οικογένειες των μαθητών, να επενδύουμε στην Ειδική Αγωγή, στην προσβασιμότητα των υποδομών και στην υλοποίηση έργων που εξασφαλίζουν ότι το δημόσιο σχολείο δεν αφήνει κανένα παιδί πίσω», ανέφερε χαρακτηριστικά η Υπουργός.

Κεντρικός στόχος του προγράμματος είναι να διασφαλιστεί ότι κανένα παιδί δεν θα στερείται τη συμμετοχή του στην εκπαιδευτική διαδικασία εξαιτίας προβλημάτων μετακίνησης.

Παράλληλα, επιδιώκεται να μειωθεί η καθημερινή επιβάρυνση των οικογενειών, οι οποίες συχνά αναλαμβάνουν οι ίδιες τη μεταφορά των παιδιών τους.

Η υλοποίηση του έργου αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 2029.