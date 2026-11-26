Φωτιά στον σταθμό του Μετρό Ομόνοια
Αναστάτωση προκλήθηκε στους επιβάτες, αφού εκδηλώθηκε φωτιά στον σταθμό του μετρό Ομόνοια.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε από μπαταρία ηλεκτρικού πατινιού. Ο δράστης είχε την μπαταρία σε τσάντα η οποία πήρε φωτιά. Στη συνέχεια άφησε το σακίδιο και έφυγε.
Το προσωπικό λειτουργίας της ΣΤΑ.ΣΥ. έκανε χρήση πυροσβεστήρα και στο σημείο κλήθηκε και επιχείρησε η Πυροσβεστική Υπηρεσία για την αντιμετώπιση του περιστατικού.
Ο σταθμός έχει πλέον επαναλειτουργήσει και εξυπηρετεί κανονικά το επιβατικό κοινό.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ οι Αρχές διενεργούν έρευνα για τον εντοπισμό του κατόχου του σακιδίου.
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