Τρεις συλλήψεις πραγματοποίησαν οι αρχές το πρωί, καθώς ολοκληρώθηκε έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για υπόθεση φερόμενης διασπάθισης κοινοτικών πόρων μέσω της ανταποδοτικής ανακύκλωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, για την υπόθεση έχουν εκδοθεί συνολικά τέσσερα εντάλματα σύλληψης, ενώ στην έρευνα, που βρίσκεται σε εξέλιξη συμμετέχουν έξι εισαγγελείς Πρωτοδικών.

Η έρευνα αφορά πιθανές παρατυπίες σχετικά με χρηματοδότηση και υλοποίηση του έργου ” σπιτάκια ανακύκλωσης”. Συγκεκριμένα έχουν προκύψει σοβαρά ερωτήματα αναφορικά με το οικονομικό αντικείμενο και τις διαδικασίες μέσω των οποίων το έργο ανατέθηκε στην εταιρεία ΤΕΧΑΝ. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, σε σχετικό πόρισμα αναφέρεται πως το κόστος για κάθε εγκατάσταση άγγιξε τις 300.000 ευρώ την ώρα που στην πραγματικότητα η αξία υπολογίζεται μόλις στις 66.000 ευρώ.

Σημειώνεται πως η υπόθεση έχει βρεθεί στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκης Εισαγγελίας, από το 2025 οπότε και άρχισε να εξετάζει πιθανή λανθασμένη μεταχείρηση ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων.

Η εντολή δόθηκε από Ευρωπαϊκούς Εισαγγελείς, στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων. Οι αρμόδιες αρχές αναζήτησαν αρχεία και στοιχεία που είχαν να κάνουν με τις εμπορικές συμφωνίες για την προμήθεια των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων αλλά και τις συμβάσεις της εταιρείας με εταιρείες επικοινωνίας. Ταυτόχρονα εξετάζεται το ενδεχόμενο αθέμιτων παρεμβάσεων, που πιθανότατα να συνδέονται με την ανάθεση του έργου στην συγκεκριμένη εταιρεία.