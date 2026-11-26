Ένα οκτάχρονο κορίτσι δέχθηκε επίθεση από αδέσποτο σκύλο στην Πλατεία Χατζή, στους Αμπελόκηπους Ιωαννίνων, και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Η μητέρα του παιδιού ενημέρωσε τον Δήμο Ιωαννιτών, υποβάλλοντας αναφορά για το περιστατικό.

Η δημοτική αρχή ξεκίνησε διαδικασία εντοπισμού του συγκεκριμένου ζώου, με στόχο την απομάκρυνσή του από την περιοχή ώστε να αποτραπεί νέα επίθεση.

Στην ευρύτερη περιοχή των Αμπελοκήπων υπάρχουν αρκετά αδέσποτα σκυλιά. Ένα από αυτά φέρεται να έχει εμφανίσει επιθετική συμπεριφορά, γεγονός που βρίσκεται στο επίκεντρο των ενεργειών για τον εντοπισμό του.

Το περιστατικό επαναφέρει το ζήτημα της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων στα Ιωάννινα, ιδιαίτερα σε δημόσιους χώρους όπου παίζουν παιδιά και συγκεντρώνονται οικογένειες.

Οι επιθέσεις αδέσποτων σκύλων έχουν μειωθεί τους τελευταίους μήνες, ωστόσο εξακολουθούν να καταγράφονται μεμονωμένα περιστατικά. Ο μεγάλος αριθμός αδέσποτων ζώων διατηρεί το πρόβλημα στην καθημερινότητα αρκετών περιοχών.