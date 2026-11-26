Συνελήφθη 41χρονος, ο οποίος φέρεται να συμμετείχε σε εγκληματική ομάδα που εξαπατούσε και έκλεβε ηλικιωμένους στην Αττική, προσποιούμενος τον λογιστή, από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά.

Ο άνδρας συνελήφθη το απόγευμα της 20ής Νοεμβρίου στην περιοχή των Αχαρνών. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα με σκοπό τη διάπραξη διακεκριμένων κλοπών και απατών κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για ληστεία.

Στην ίδια υπόθεση περιλαμβάνονται ακόμη τρία άτομα, τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η ομάδα φέρεται να είχε ξεκινήσει τη δράση της τουλάχιστον από τον Απρίλιο του 2025, στοχεύοντας ηλικιωμένους σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Πώς εξαπατούσαν τα θύματά τους

Τα μέλη της ομάδας εντόπιζαν ηλικιωμένους που κυκλοφορούσαν πεζοί και τους προσέγγιζαν προσποιούμενοι τους λογιστές. Με το πρόσχημα ότι έπρεπε να διευθετηθεί κάποια οικονομική εκκρεμότητα συγγενικού τους προσώπου, κατάφερναν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη τους.

Στη συνέχεια, τους επιβίβαζαν σε όχημα, που χρησιμοποιούσε η ομάδα, και τους συνόδευαν μέχρι τις κατοικίες τους. Εκεί, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., αφαιρούσαν χρήματα και τιμαλφή.

Για να δυσκολεύουν τον εντοπισμό τους, λάμβαναν μέτρα «αυτοπροστασίας», , όπως η χρήση γυαλιών, ενώ χρησιμοποιούσαν και «επιχειρησιακά» οχήματα για την ανάπτυξη των εγκληματικών τους ενεργειών.

Μάλιστα, σε μία από τις περιπτώσεις, ο 41χρονος φέρεται να άσκησε σωματική βία σε ηλικιωμένη γυναίκα, ρίχνοντάς την στο έδαφος, προκειμένου να διατηρήσει στην κατοχή του τα αντικείμενα που είχε αφαιρέσει.

Η λεία και τα ευρήματα της αστυνομίας

Από την έως τώρα έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 15 περιπτώσεις κλοπών και απατών, με το συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος να υπολογίζεται σε περίπου 70.000 ευρώ.

Κατά την έρευνα στην κατοικία του 41χρονου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

ρούχα που φέρεται να είχε χρησιμοποιήσει κατά τη διάπραξη των αδικημάτων,

που φέρεται να είχε χρησιμοποιήσει κατά τη διάπραξη των αδικημάτων, 2.000 ευρώ

πλήθος κοσμημάτων και ρολογιών

τρία κινητά τηλέφωνα

τηλέφωνα τρία ζεύγη πινακίδων κυκλοφορίας ,

, όχημα που χρησιμοποιούσαν τα μέλη της ομάδας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.