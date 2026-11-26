Σε εκτεταμένες εργασίες αναστήλωσης και αναβάθμισης υποβάλλεται το Ηρώδειο, με στόχο να αποκτήσει νέα όψη, να θωρακιστεί απέναντι στη φθορά του χρόνου και να παραμείνει επισκέψιμο καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Τα έργα, συνολικού προϋπολογισμού 19,7 εκατ. ευρώ, αναμένεται να διαρκέσουν τουλάχιστον τρία χρόνια.

Σύμφωνα με τις 8+1 διεπιστημονικές μελέτες, που εκπονήθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού, σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), το μνημείο του 2ου αιώνα μ.Χ. πρόκειται να υποβληθεί σε συνολική αναβάθμιση, τόσο σε επίπεδο δομικής προστασίας όσο και λειτουργικότητας.

Τι περιλαμβάνουν οι εργασίες αποκατάστασης

Βασικός στόχος του σχεδιασμού είναι η αντιμετώπιση των φθορών, των ρηγματώσεων και των προβλημάτων στατικότητας, που έχουν εντοπιστεί κυρίως στην άνω τοξοστοιχία της πρόσοψης.

Το πρόγραμμα των παρεμβάσεων περιλαμβάνει τη συντήρηση των όψεων του μετωπικού και του περιμετρικού τοίχου του κοίλου, καθώς και τον καθαρισμό των εδωλίων.

Παράλληλα, προβλέπεται η αποκάλυψη στοιχείων, που σήμερα δεν είναι ορατά στους επισκέπτες, όπως τα εντυπωσιακά ψηφιδωτά δάπεδα του σκηνικού οικοδομήματος. Τα ψηφιδωτά θα προστατεύονται με ειδική κάλυψη κατά τη διάρκεια των παραστάσεων. Στο προσκήνιο θα τοποθετηθεί επίσης νέο ξύλινο δάπεδο, καθώς και νέα μάρμαρα Διονύσου.

Σημαντικές αλλαγές θα πραγματοποιηθούν και στις υποδομές του μνημείου. Ειδικότερα, θα ανακαινιστούν πλήρως τα καμαρίνια των καλλιτεχνών και οι χώροι υγιεινής για το κοινό, ενώ θα γίνουν ακουστικές βελτιώσεις και θα κατασκευαστούν νέα εξωτερικά δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης.

Επιπλέον, θα αναδιαμορφωθούν η πλατεία και ο προαύλιος χώρος, όπου προβλέπεται να δημιουργηθούν νέο εκδοτήριο εισιτηρίων, αναψυκτήριο και πωλητήριο.

Η διακοπή λειτουργίας

Κατά την παρουσίαση του σχεδίου, η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, αναφέρθηκε στις φθορές που έχουν προκληθεί στο μνημείο εξαιτίας της πολυετούς χρήσης του, αλλά και των αποσπασματικών παρεμβάσεων, που πραγματοποιήθηκαν στο παρελθόν.

Για τον λόγο αυτό αποφασίστηκε η διακοπή της λειτουργίας του Ωδείο Ηρώδου Αττικού από τον Ιούλιο του 2026, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες προστασίας και αποκατάστασης.

Με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων, το ιστορικό μνημείο αναμένεται να διαθέτει αναβαθμισμένες υποδομές, να είναι καλύτερα προστατευμένο από τη φυσική και ανθρωπογενή φθορά και να μπορεί να φιλοξενεί μεγάλες πολιτιστικές διοργανώσεις, όπως αυτές του Φεστιβάλ Αθηνών, διατηρώντας παράλληλα τη δυνατότητα επίσκεψης καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.