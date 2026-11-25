Στη δικαιοσύνη περνά η υπόθεση της μεγάλης απάτης με τις εικονικές αποδείξεις διαμονής ένστολων, από την οποία το Ελληνικό Δημόσιο φέρεται να υπέστη ζημία ύψους 12,65 εκατομμυρίων ευρώ. Από τους 20 συλληφθέντες που οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, οι 16 αντιμετωπίζουν κακουργηματικές κατηγορίες, ενώ τέσσερις στρατιωτικοί παραπέμπονται στο αρμόδιο στρατοδικείο.

Στους 16 ασκήθηκε ποινική δίωξη, κατά περίπτωση, για διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, συνέργεια σε απάτη σε βάρος του Δημοσίου κατ’ εξακολούθηση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν στον ανακριτή.

Για τους τέσσερις στρατιωτικούς η δικογραφία διαχωρίστηκε, καθώς αντιμετωπίζουν πλημμεληματικές κατηγορίες. Η υπόθεσή τους θα εξεταστεί από τη στρατιωτική δικαιοσύνη.