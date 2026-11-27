Ποιος έχει ένα ακίνητο, ποιος κατοικεί σε αυτό, εάν είναι κενό ή νοικιασμένο και πόσο είναι το ενοίκιο που καταβάλλεται θα γνωρίζει η Εφορία μέσω του νέου Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ), το οποίο αναμένεται να ενεργοποιηθεί τον Δεκέμβριο.

Στόχος, μετά το σχέδιο για τους πλειστηριασμούς, είναι η δημιουργία ενός ψηφιακού φακέλου για κάθε ακίνητο, στον οποίο θα συγκεντρώνονται πληροφορίες για την ιδιοκτησία, τα τετραγωνικά μέτρα, τα ποσοστά συνιδιοκτησίας και τη χρήση του.

Με τη σταδιακή διασύνδεση των ηλεκτρονικών αρχείων του Δημοσίου, η ΑΑΔΕ θα μπορεί να εντοπίζει ευκολότερα αδήλωτα ενοίκια, ανακριβή στοιχεία μισθώσεων, αλλά και κατοικίες που εμφανίζονται ως κενές, ενώ στην πραγματικότητα χρησιμοποιούνται.

Παράλληλα, οι ιδιοκτήτες αποκτούν τη δυνατότητα να διορθώσουν λάθη και ανακρίβειες στα στοιχεία ακινήτων που είχαν ήδη δηλώσει στο Ε9 κατά την περίοδο 2014-2026, χωρίς πρόσθετο αναδρομικό ΕΝΦΙΑ, τόκους και πρόστιμα, υπό τις προϋποθέσεις της σχετικής νομοθεσίας.

Η προθεσμία για τις διορθώσεις εκπνέει στο τέλος του τέταρτου μήνα από την έναρξη λειτουργίας του νέου μητρώου. Η ευνοϊκή ρύθμιση δεν καλύπτει εμπράγματα δικαιώματα, που δεν είχαν δηλωθεί καθόλου.

Προσοχή χρειάζεται και από τους ενοικιαστές. Για την υποβολή ανακριβών στοιχείων προβλέπεται πρόστιμο 100 ευρώ, το οποίο αυξάνεται στα 1.000 ευρώ εφόσον τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιηθούν για τη χορήγηση επιδομάτων ή άλλων οικονομικών ενισχύσεων.

Πέρα από τους φορολογικούς ελέγχους, το νέο σύστημα φιλοδοξεί να περιορίσει τη γραφειοκρατία στις αγοραπωλησίες, τις γονικές παροχές και τις κληρονομιές, συγκεντρώνοντας πληροφορίες που σήμερα βρίσκονται διάσπαρτες σε διαφορετικές δημόσιες υπηρεσίες.