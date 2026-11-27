Το ωράριο και οι 6 παγίδες που πρέπει να αποφύγουν οι καταναλωτές

Το ωράριο και οι 6 παγίδες που πρέπει να αποφύγουν οι καταναλωτές

Η Black Friday ξεκίνησε σήμερα, με εκπτώσεις που φτάνουν έως και το 70% στα εμπορικά καταστήματα σε όλη τη χώρα.

Οι επιχειρήσεις προσδοκούν αύξηση του τζίρου, ενώ οι καταναλωτές αναζητούν προσφορές για προσωπικές αγορές και χριστουγεννιάτικα δώρα. Τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά και την Κυριακή, ενώ τη Δευτέρα ακολουθεί η Cyber Monday, με το ενδιαφέρον να μεταφέρεται κυρίως στα ηλεκτρονικά καταστήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το 67% των καταναλωτών σχεδιάζει να πραγματοποιήσει αγορές φέτος, έναντι 63% το 2025 και 50% το 2024. Στις προτιμήσεις προηγούνται τα ρούχα και τα αξεσουάρ με 61%, ενώ ακολουθούν η τεχνολογία και οι ηλεκτρονικές συσκευές με 59%, οι ηλεκτρικές συσκευές με 42% και τα προϊόντα ομορφιάς με 31%.

Για τον συνολικό προϋπολογισμό των δύο εκπτωτικών διοργανώσεων, τέσσερις στους δέκα υπολογίζουν να ξοδέψουν από 100 έως 250 ευρώ. Ωστόσο, ισάριθμο ποσοστό καταναλωτών εξακολουθεί να αμφισβητεί κατά πόσο οι εκπτώσεις είναι πραγματικές.

Την ίδια ώρα, έρευνα της Marc για λογαριασμό της Visa δείχνει ότι το 84% των Ελλήνων σκοπεύει να αγοράσει δώρα για τα αγαπημένα του πρόσωπα. Η τιμή αποτελεί το βασικό κριτήριο επιλογής για το 74%, ενώ το 55% επηρεάζεται από τις προσφορές της Black Friday και της Cyber Monday.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Το 55% των καταναλωτών δηλώνει ότι θα αξιοποιήσει εργαλεία AI στις αγορές του, κυρίως για σύγκριση τιμών και αξιολόγηση κριτικών. Παράλληλα, το 59% ανησυχεί για ενδεχόμενη ηλεκτρονική απάτη, ενώ σχεδόν οι μισοί αναφέρουν ότι δέχθηκαν απόπειρα εξαπάτησης τον τελευταίο χρόνο.

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή συστήνει έλεγχο της τελικής τιμής, των στοιχείων του ηλεκτρονικού καταστήματος και των όρων παράδοσης και επιστροφής. Υπενθυμίζει επίσης ότι στις ηλεκτρονικές αγορές ισχύει, κατά κανόνα, δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή.

Οι καταναλωτές καλούνται να συγκρίνουν τις τιμές, καθώς σε κάθε ανακοίνωση έκπτωσης πρέπει να αναγράφεται η χαμηλότερη τιμή του προϊόντος κατά τις προηγούμενες 30 ημέρες. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις οφείλουν να παρουσιάζουν με σαφήνεια τις προσφορές, τη διαθεσιμότητα και το συνολικό κόστος αγοράς.