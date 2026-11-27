Στα 253 ευρώ διαμορφώθηκε η μέση επιστροφή ενοικίου, καθώς συνολικά καταβλήθηκαν 236 εκατ. ευρώ σε 932.652 δικαιούχους.

Το ποσό είναι αισθητά χαμηλότερο από πολλά από τα σημερινά μηνιαία μισθώματα, προκαλώντας ερωτήματα στους ενοικιαστές.

Η εξήγηση βρίσκεται στον τρόπο υπολογισμού της ενίσχυσης, καθώς η επιστροφή αντιστοιχεί στο 1/12 της συνολικής ετήσιας δαπάνης για ενοίκια του 2025, όπως αυτή προκύπτει από τα φορολογικά στοιχεία.

Για παράδειγμα, ένας ενοικιαστής που πλήρωνε 500 ευρώ τον μήνα, αλλά μίσθωσε κατοικία για έξι μήνες, δικαιούται μόλις 250 ευρώ. Αντίστοιχα, κάποιος που πλήρωνε 600 ευρώ για τρεις μήνες δικαιούται 150 ευρώ.

Για όσους μετακόμισαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, η ενίσχυση υπολογίζεται με βάση το άθροισμα των μισθωμάτων, που κατέβαλαν για τις διαδοχικές μισθώσεις.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην προσαύξηση των 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Η προσαύξηση αφορά το ανώτατο όριο της ενίσχυσης των 800 ευρώ και δεν αποτελεί πρόσθετο επίδομα.

Έτσι, μια οικογένεια με δύο παιδιά, που καταβάλλει μηνιαίο ενοίκιο 600 ευρώ για ολόκληρο το έτος θα λάβει 600 ευρώ και όχι 700 ευρώ. Εάν, όμως, πληρώνει 950 ευρώ τον μήνα, η επιστροφή θα ανέλθει στα 900 ευρώ.

Διορθώσεις έως τις 31 Δεκεμβρίου

Οι ενοικιαστές που εισέπραξαν μικρότερο ποσό από αυτό που δικαιούνται θα πρέπει να ελέγξουν την ετήσια δαπάνη ενοικίου που αναγράφεται στο Ε1, τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια και τη διάρκεια των μισθώσεων.

Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2026 μπορούν, στις προβλεπόμενες περιπτώσεις, να υποβάλουν δικαιολογητικά μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» του myAADE.

Την ίδια προθεσμία έχουν και οι 26.884 δικαιούχοι, που δεν πληρώθηκαν λόγω προβλημάτων με το IBAN, προκειμένου να δηλώσουν ή να διορθώσουν τον τραπεζικό τους λογαριασμό και να εισπράξουν την ενίσχυση στον επόμενο κύκλο πληρωμών.