Τι πρέπει να κάνουν όσοι δεν πληρώθηκαν

Ολοκληρώθηκε σήμερα η διαδικασία καταβολής της επιστροφής ενοικίου για τα μισθώματα του 2025, με τον συνολικό αριθμό των δικαιούχων να ανέρχεται σε 932.652 πολίτες. Τα χρήματα πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς, χωρίς να απαιτείται αίτηση.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και την ΑΑΔΕ:

926.511 δικαιούχοι λαμβάνουν επιστροφή ενός ενοικίου για κύρια ή φοιτητική κατοικία

21.277 δικαιούχοι λαμβάνουν επιστροφή δύο ενοικίων, ως εκπαιδευτικοί, γιατροί, νοσηλευτές και λοιπό υγειονομικό προσωπικό που υπηρέτησαν σε επιλέξιμες περιοχές της περιφέρειας

15.136 δικαιούχοι λαμβάνουν και τις δύο ενισχύσεις.

Η επιστροφή ενός ενοικίου φτάνει τα 800 ευρώ, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί στην περίπτωση της κύριας κατοικίας. Η ειδική ενίσχυση των δύο ενοικίων φτάνει τα 1.600 ευρώ, με προσαύξηση 100 ευρώ ανά παιδί.

Τα νέα εισοδηματικά όρια

Περισσότεροι πολίτες δικαιούνται φέτος επιστροφή ενός ενοικίου, καθώς αυξήθηκαν τα εισοδηματικά όρια:

Άγαμοι: έως 25.000 ευρώ.

Έγγαμοι: έως 35.000 ευρώ, συν 5.000 ευρώ ανά παιδί.

Μονογονεϊκές οικογένειες: έως 39.000 ευρώ, συν 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Τι πρέπει να κάνουν όσοι δεν πληρώθηκαν

Για 26.884 δικαιούχους η πληρωμή δεν ολοκληρώθηκε λόγω απουσίας ή προβλημάτων επαλήθευσης του IBAN.

Οι συγκεκριμένοι πολίτες μπορούν έως τις 31 Δεκεμβρίου να δηλώσουν ή να διορθώσουν τον τραπεζικό τους λογαριασμό μέσω του myAADE, προκειμένου να πληρωθούν στον επόμενο κύκλο καταβολών.

Μέχρι την ίδια ημερομηνία μπορούν να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου», όσοι έλαβαν μικρότερο ποσό από αυτό που δικαιούνται ή δεν πληρώθηκαν λόγω προβλημάτων στα στοιχεία των μισθώσεων, των φοιτητικών κατοικιών ή της περιοχής υπηρέτησής τους.

Για διευκρινίσεις, οι φορολογούμενοι μπορούν να καλούν δωρεάν στο 1521, τις εργάσιμες ημέρες από τις 07:00 έως τις 20:00.