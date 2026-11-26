Τα νέα εισοδηματικά όρια και οι δικαιούχοι

Τα νέα εισοδηματικά όρια και οι δικαιούχοι

Η επιστροφή ενοικίου προγραμματίζεται να καταβληθεί την ερχόμενη Δευτέρα (30/11), με την οικονομική ενίσχυση να πιστώνεται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Η διαδικασία θα γίνει χωρίς νέα αίτηση, μέσω των στοιχείων λογαριασμού που έχουν δηλωθεί στην ΑΑΔΕ.

Η πληρωμή αφορά ενοικιαστές που πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια του μέτρου.

Νέα εισοδηματικά όρια για την επιστροφή ενοικίου

Τα εισοδηματικά όρια έχουν αυξηθεί σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, διευρύνοντας τον αριθμό των ενοικιαστών που μπορούν να ενταχθούν στην ενίσχυση.

Για τους άγαμους, το εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται στις 25.000 ευρώ, από 20.000 ευρώ προηγουμένως. Για έγγαμους και μέρη συμφώνου συμβίωσης, το όριο αυξάνεται στις 35.000 ευρώ, έναντι 28.000 ευρώ.

Η προσαύξηση για κάθε εξαρτώμενο παιδί ορίζεται στις 5.000 ευρώ, από 4.000 ευρώ. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο φθάνει τις 39.000 ευρώ, από 31.000 ευρώ, ενώ προστίθενται 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Όσοι ξεπερνούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά όρια δεν δικαιούνται την επιστροφή ενοικίου.

Πόσα χρήματα προβλέπει η ενίσχυση ενοικίου

Η βασική επιστροφή ενοικίου μπορεί να φθάσει έως τα 800 ευρώ. Το ποσό αυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας.

Σε περίπτωση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης, η προσαύξηση για τα εξαρτώμενα μέλη υπολογίζεται χωριστά για κάθε γονέα.

Για φοιτητική κατοικία προβλέπεται επίσης ενίσχυση έως 800 ευρώ για κάθε φοιτητή. Όπου εφαρμόζεται «διπλή ενίσχυση», το συνολικό ποσό μπορεί να αγγίξει τα 1.600 ευρώ, με πρόσθετη προσαύξηση 100 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Τα περιουσιακά κριτήρια παραμένουν σταθερά

Τα περιουσιακά όρια δεν αλλάζουν για τη χορήγηση της επιστροφής ενοικίου. Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας για έναν άγαμο δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ.

Για έγγαμους, μέρη συμφώνου συμβίωσης και οικογένειες με εξαρτώμενα παιδιά, το όριο αυξάνεται κατά 20.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο ή το μέρος συμφώνου συμβίωσης, καθώς και κατά 20.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.