Αύριο ( 27 Νοεμβρίου) αναμένεται να πάρουν το επίδομα των 400 Ευρώ περίπου 250.000 δικαιούχοι. Η δεύτερη καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης αφορά πολίτες που δεν συμπεριλήφθηκαν στην πρώτη πληρωμή και συγκεκριμένα ανασφάλιστους υπερήλικες, άτομα με αναπηρία και ανάδοχους γονείς ατόμων με αναπηρία που λαμβάνουν συγκεκριμένα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ.

Στην σελίδα του ΟΠΕΚΑ αναφέρεται ότι ημερομηνία πληρωμής είναι η Δευτέρα ωστόσο τα χρήματα αναμένεται να είναι διαθέσιμα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων από το απόγευμα της Παρασκευής.

Επίδομα 400 ευρώ: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Η νέα καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης αφορά:

Ανασφάλιστους υπερήλικες που λαμβάνουν σύνταξη ή επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης.

Άτομα με αναπηρία που λαμβάνουν αναπηρικά επιδόματα του ΟΠΕΚΑ.

Ανάδοχους γονείς ατόμων με αναπηρία που λαμβάνουν τη σχετική οικονομική ενίσχυση.

Βασική προϋπόθεση για την καταβολή των 400 ευρώ είναι οι ενδιαφερόμενοι να είναι δικαιούχοι των αντίστοιχων παροχών του ΟΠΕΚΑ.

Οι δικαιούχοι δεν χρειάζεται να υποβάλουν αίτηση ή να προχωρήσουν σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, καθώς η πίστωση του ποσού θα πραγματοποιηθεί αυτόματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους.