Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη λειτουργία του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, ο οποίος θα αποκτά τις κατοικίες οικονομικά ευάλωτων οφειλετών, επιτρέποντάς τους να παραμένουν σε αυτές ως ενοικιαστές.

Η υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του Δημοσίου και του αναδόχου αναμένεται έως τα μέσα Δεκεμβρίου. Θα ακολουθήσει η κύρωσή της από τη Βουλή, με στόχο την έναρξη λειτουργίας του Φορέα στις αρχές του 2027.

Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες προβλέπεται να συμμετάσχουν στο μετοχικό του κεφάλαιο με συνολικό ποσό έως 100 εκατ. ευρώ.

Οι βασικοί όροι

Απόκτηση της κατοικίας από τον Φορέα, κατά κανόνα στο 70% της εμπορικής αξίας της.

από τον Φορέα, κατά κανόνα στο της. Εκμίσθωση στον πρώην ιδιοκτήτη για 12 χρόνια.

στον για Κρατική επιδότηση ενοικίου από 70 έως 210 ευρώ μηνιαίως .

ενοικίου . Ετήσια αναπροσαρμογή του ενοικίου.

Δυνατότητα επαναγοράς του ακινήτου ακόμη και πριν από τη συμπλήρωση της 12ετίας.

Θα πληρώνουν ενοίκιο στο… σπίτι τους!

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι τα ενοίκια, που θα καταβάλλουν οι πρώην ιδιοκτήτες, δεν θα συμψηφίζονται με το τίμημα επαναγοράς της κατοικίας.

Για παράδειγμα, με μηνιαίο ενοίκιο 500 ευρώ, χωρίς αναπροσαρμογές και πριν από την κρατική επιδότηση, το συνολικό κόστος της 12ετούς μίσθωσης θα ανέλθει σε 72.000 ευρώ, χωρίς ο ενοικιαστής να αποκτά κανένα ποσοστό ιδιοκτησίας.

Για να πάρει πίσω το σπίτι του, θα πρέπει να καταβάλει επιπλέον το προβλεπόμενο τίμημα επαναγοράς.

Κίνδυνος έξωσης για τρία απλήρωτα ενοίκια

Η μη καταβολή τριών μηνιαίων μισθωμάτων μπορεί, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να οδηγήσει σε έξωση και απώλεια του δικαιώματος επαναγοράς.

Το μεγάλο ερώτημα είναι κατά πόσο ένας οικονομικά ευάλωτος πολίτης, που σήμερα αδυνατεί να πληρώσει τις δόσεις του δανείου του, θα μπορεί αύριο να ανταποκριθεί στο ενοίκιο, στις ετήσιες αυξήσεις του και, τελικά, στο κόστος επαναγοράς της κατοικίας του.

Ο νέος μηχανισμός προστατεύει, υπό προϋποθέσεις, την παραμονή του οφειλέτη στο σπίτι του.

Δεν προστατεύει, όμως, την ιδιοκτησία της πρώτης κατοικίας.