Ενόψει των επικείμενων εκπτώσεων και της εορταστικής περιόδου, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) απευθύνει συστάσεις στο καταναλωτικό κοινό, καλώντας τους πολίτες να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή κατά τις συναλλαγές τους σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες αγορών (marketplaces).

Με σκοπό την ενδυνάμωση της διαφάνειας και της ασφάλειας στο ηλεκτρονικό εμπόριο, η Αρχή προτρέπει τους καταναλωτές να ακολουθούν τα εξής βήματα:

• Επαληθεύστε την ταυτότητα του πωλητή πριν την αγορά

Κατά τις αγορές μέσω marketplaces, συχνά συναλλάσσεστε με τρίτους επαγγελματίες εμπόρους και όχι απευθείας με την ίδια την πλατφόρμα. Συνεπώς, φροντίστε να ελέγχετε την επωνυμία, τη φυσική διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας του πωλητή, πληροφορίες που η πλατφόρμα υποχρεούται να προβάλλει με σαφήνεια και σε εμφανές σημείο.

• Εξετάστε προσεκτικά τα χαρακτηριστικά του προϊόντος

Μελετήστε διεξοδικά την περιγραφή του είδους και αναζητήστε κρίσιμα στοιχεία, όπως τα δεδομένα του κατασκευαστή, τις νόμιμες σημάνσεις και τις ενδεχόμενες προειδοποιήσεις ασφαλείας. Οι πλατφόρμες οφείλουν να διασφαλίζουν ότι οι έμποροι μπορούν να αναρτούν όλες τις πληροφορίες που επιβάλλει η νομοθεσία.

• Ξεχωρίστε τις πληρωμένες διαφημίσεις από τα οργανικά αποτελέσματα

Έχετε υπόψη ότι τα προϊόντα που εμφανίζονται πρώτα στις αναζητήσεις ενδέχεται να είναι χορηγούμενες διαφημίσεις και όχι απαραίτητα οι καταλληλότερες επιλογές για εσάς. Οι διαφημίσεις πρέπει να φέρουν ευδιάκριτη σήμανση, ενώ η πλατφόρμα οφείλει να γνωστοποιεί ποιος προβάλλεται, ποιος χρηματοδοτεί τη διαφήμιση και βάσει ποιων κριτηρίων εμφανίζεται στον εκάστοτε χρήστη.

• Ελέγξτε τις ρυθμίσεις για τους αλγορίθμους προτάσεων

Οι πλατφόρμες αξιοποιούν συστήματα συστάσεων που ιεραρχούν τα προβαλλόμενα προϊόντα ανάλογα με το ψηφιακό σας αποτύπωμα. Για τον λόγο αυτό, υποχρεούνται να επεξηγούν με απλό τρόπο στους όρους χρήσης τους βασικούς κανόνες λειτουργίας αυτών των συστημάτων, καθώς και τις επιλογές παραμετροποίησης. Μάλιστα, στις πολύ μεγάλες πλατφόρμες, έχετε το δικαίωμα να απενεργοποιήσετε τις προτάσεις που βασίζονται στο προσωπικό σας προφίλ.

• Αποφύγετε τις παρορμητικές αγορές και τις παραπλανητικές τακτικές

Διατηρήστε τον έλεγχο των επιλογών σας και μην ενδίδετε σε τεχνητές πιέσεις. Απαγορεύεται στις πλατφόρμες να χρησιμοποιούν παραπλανητικό σχεδιασμό (dark patterns) για να χειραγωγούν τους καταναλωτές, όπως για παράδειγμα η δυσανάλογη προβολή μιας συγκεκριμένης επιλογής ή τα συνεχή, ενοχλητικά αναδυόμενα παράθυρα (pop-ups).

• Καταγγείλετε τυχόν παράνομα προϊόντα ή περιεχόμενο

Εφόσον εντοπίσετε κάποιο παράνομο προϊόν ή περιεχόμενο, έχετε τη δυνατότητα να το αναφέρετε. Οι πλατφόρμες υποχρεούνται να παρέχουν έναν εύχρηστο μηχανισμό υποβολής αναφορών, να εξετάζουν το αίτημά σας και να σας ενημερώνουν για την έκβασή του. Σε περίπτωση διαφωνίας με την απόφασή τους, μπορείτε να ζητήσετε επανεξέταση ή να προσφύγετε σε πιστοποιημένο φορέα εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών.

• Διαβάστε τους όρους χρήσης της πλατφόρμας

Ενημερωθείτε για τους κανόνες που διέπουν το περιεχόμενο, τις διαδικασίες ελέγχου και τη διαχείριση παραπόνων, οι οποίοι πρέπει να είναι διατυπωμένοι σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

Υπενθυμίζεται ότι ο ευρωπαϊκός Κανονισμός για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA) επιβάλλει αυστηρές υποχρεώσεις στις ψηφιακές πλατφόρμες για την ενίσχυση της ασφάλειας των χρηστών, οι οποίοι καλούνται από την πλευρά τους να αξιοποιούν τα εργαλεία ενημέρωσης που διαθέτουν και να πραγματοποιούν τις αγορές τους με σύνεση.