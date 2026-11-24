Πότε πληρώνεται η πρώτη δόση και τα 2 λάθη με IBAN και ΑΦΜ που «κόβουν» τα χρήματα

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης ολοκληρώνεται στις 4 Δεκεμβρίου, ενώ η πρώτη καταβολή προβλέπεται να πραγματοποιηθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου, πριν από τα Χριστούγεννα.

Η ενίσχυση αφορά περίπου 1,2 εκατομμύρια πολίτες και καλύπτει διαφορετικές μορφές θέρμανσης, από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο έως το ηλεκτρικό ρεύμα και τα καυσόξυλα.

Μέχρι τώρα έχει καλυφθεί το 65% των αιτήσεων από δικαιούχους, οι οποίοι αναμένεται να λάβουν ποσά από 100 έως 1.560 ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να ελέγξουν προσεκτικά τα στοιχεία που καταχωρίζουν, καθώς ασυμφωνίες σε τραπεζικούς λογαριασμούς ή παραστατικά αγορών μπορούν να εμποδίσουν την πληρωμή.

Για όσους είχαν λάβει επίδομα τον χειμώνα του 2025, η προκαταβολή μπορεί να ανέλθει έως στο 60% του συνολικού ποσού της ενίσχυσης που είχαν εισπράξει. Για τους νέους δικαιούχους, το ποσό της προκαταβολής υπολογίζεται στο μισό του επιδόματος που δικαιούνται, με κατώτατο όριο τα 80 ευρώ.

IBAN: Το λάθος που αφορά τα έγγαμα ζευγάρια

Μία από τις συχνότερες αιτίες προβλημάτων αφορά τον IBAN που δηλώνουν έγγαμοι αιτούντες. Ο τραπεζικός λογαριασμός πρέπει να εμφανίζει το όνομα του προσώπου που υποβάλλει την αίτηση και δεν αρκεί να ανήκει αποκλειστικά στον ή στη σύζυγό του.

Πριν από την οριστικοποίηση της αίτησης, ο δικαιούχος οφείλει να έχει δηλώσει τον λογαριασμό στην υπηρεσία «Δήλωση Λογαριασμού IBAN» της ψηφιακής πύλης myAADE της ΑΑΔΕ. Διαφορετικά, η διαδικασία δεν μπορεί να ολοκληρωθεί ορθά.

ΑΦΜ στις αποδείξεις πετρελαίου θέρμανσης

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στα παραστατικά για την αγορά πετρελαίου θέρμανσης. Αν στην απόδειξη έχει καταχωριστεί ο ΑΦΜ της συζύγου αντί του δικαιούχου που έκανε την αίτηση, ή το αντίστροφο, η διασταύρωση των στοιχείων δεν ολοκληρώνεται και η αίτηση απορρίπτεται.

Για να διορθωθεί το ζήτημα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν μία από δύο ενέργειες. Η πρώτη είναι η ανάκληση της αρχικής αίτησης και η υποβολή νέας από τον σύζυγο, με τους προσωπικούς του κωδικούς TAXISnet, πριν από τη λήξη της προθεσμίας στις 4 Δεκεμβρίου 2026.

Η δεύτερη δυνατότητα αφορά την αλλαγή του ΑΦΜ του αγοραστή από τον πρατηριούχο, ώστε να δηλωθεί ο ΑΦΜ του σωστού συζύγου. Η διόρθωση αυτή μπορεί να γίνει μόνο εφόσον δεν έχουν περάσει 14 ημέρες από την αγορά του πετρελαίου θέρμανσης.

Διπλοκατοικίες, κοινό ρολόι και δικαιούχοι ΚΟΤ

Δυσκολίες εμφανίζονται επίσης σε διπλοκατοικίες που χρησιμοποιούν κοινό μετρητή ηλεκτρικού ρεύματος. Πρόβλημα προκύπτει και όταν ο ΑΦΜ που αναγράφεται στα παραστατικά πετρελαίου θέρμανσης διαφέρει από τον ΑΦΜ του προσώπου που έχει υποβάλει την αίτηση στην πλατφόρμα myΘέρμανση.

Στις περιπτώσεις αυτές, η επιδότηση δεν μπορεί να καταβληθεί αν δεν γίνουν εγκαίρως οι απαραίτητες διορθώσεις στα στοιχεία.

Οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) δεν μπορούν να αιτηθούν επίδομα θέρμανσης για κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος. Μπορούν όμως να υποβάλουν αίτηση για άλλη επιλέξιμη μορφή θέρμανσης, όπως το φυσικό αέριο ή το πετρέλαιο.