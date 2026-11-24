Δωρεάν καυσόξυλα για τη θέρμανση της κατοικίας τους μπορούν να εξασφαλίσουν κάτοικοι αρκετών περιοχών της Αττικής, μέσα από προγράμματα δήμων και δασικών υπηρεσιών. Οι ποσότητες φτάνουν έως τα 3 χωρικά κυβικά μέτρα ανά οικογένεια, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις προτεραιότητα έχουν τα οικονομικά ευάλωτα νοικοκυριά.

Στον Δήμο Διονύσου, οι μόνιμοι κάτοικοι δικαιούνται έως 3 χωρικά κυβικά μέτρα ξυλείας από ξερά ή πεσμένα δέντρα και υπολείμματα δασικών καθαρισμών. Για υλοτομία υπό την επίβλεψη δασικών υπαλλήλων απαιτείται αίτηση στο Δασαρχείο Πεντέλης έως τις 15 Μαρτίου 2027, μαζί με βεβαίωση μόνιμης κατοικίας. Η σχετική διάταξη ισχύει έως τις 31 Μαρτίου. Πληροφορίες στο 210 6135010.

Στο Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης», οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν έως 2 κυβικά μέτρα καυσόξυλων ανά αίτηση. Η παραλαβή πραγματοποιείται καθημερινές, από τις 09:00 έως τις 13:00, με ευθύνη των δικαιούχων για τη φόρτωση και τη μεταφορά. Αιτήσεις στο contact@parkotritsis.gr

Στον Δήμο Κηφισιάς, δωρεάν ξυλεία διατίθεται αποκλειστικά στους ωφελούμενους των Κοινωνικών Υπηρεσιών. Οι αιτήσεις ξεκίνησαν στις 2 Νοεμβρίου και υποβάλλονται στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου. Πληροφορίες στο 210 8003421.

Στους Δήμους Λαυρεωτικής και Σαρωνικού, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 30 Νοεμβρίου 2026. Κάθε νοικοκυριό μπορεί να λάβει έως 2 χωρικά κυβικά μέτρα. Δικαιούχοι είναι, μεταξύ άλλων, άνεργοι, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες, άτομα με αναπηρία και πυρόπληκτοι.

Απαιτούνται ταυτότητα, εκκαθαριστικό Εφορίας, βεβαίωση μόνιμης κατοικίας και πρόσθετα δικαιολογητικά ανά κοινωνική κατηγορία. Αιτήσεις στο dasarxeio_lavriou@eedpatt.ypen.gr

Στον Δήμο Αχαρνών, δωρεάν καυσόξυλα διατίθενται μέσω του Δασαρχείου Πάρνηθας. Η ξυλεία παραδίδεται ατεμάχιστη και οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν τη μεταφορά της. Πληροφορίες στα 210 2434061 και 210 2434063.

Η ξυλεία προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή θέρμανση και απαγορεύεται η εμπορία της. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να τηρούν τις προβλεπόμενες διαδικασίες συλλογής και τις προθεσμίες κάθε περιοχής.